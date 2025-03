Monster Hunter Wilds drtí konkurenci. Hráči na PC jsou i přes rekordy nespokojení

Monster Hunter Wilds je obrovský komerční hit. Obrázek o úspěchu hry si můžeme udělat z čísel na Steamu po prvním víkendu. Ke hře zároveň v jeden moment usedlo až neskutečných 1,37 milionu hráčů a hráček. Pro představu, o jak markantní úspěch jde, nestačí srovnání s předchozími díly World (334 tisíc) nebo Rise (231 tisíc), ale s těmi vůbec nejhranějšími hrami na platformě.

Momentálně jsou Wilds na 5. místě nejhranějších her vůbec. Předběhly takové komerční hity jako Hogwarts Legacy, Elden Ring, Cyberpunk 2077, ale i velmi populární onlinovky jako například Marvel Rivals nebo Dotu 2. Na čtvrté místo, kde sídlí Counter-Strike 2, titulu chybí zhruba půl milionu zároveň hrajících navíc, což už zřejmě nepřekoná.

Obřího úspěchu Monster Hunter Wilds dosáhl i navzdory špatnému technickému stavu na PC. Na Steamu má momentálně pouze 57 % pozitivních hodnocení. Většina záporných recenzí se pak opírá o špatný výkon hry. Hráči vysloveně zmiňují problémy na kartách starších než čtyři roky. V jednom hodnocení padlo dokonce i srovnání s Kingdom Come: Deliverance 2.

„Mám solidní PC, které není simulační počítač z NASA. Můžu hrát KCD2 na ultra bez DLSS a kolem 60 FPS. Na vysoké nastavení s DLSS dosáhnu na krásných 120 FPS. Proč nemůžu udělat to samé se hrou, která vyšla jen pár týdnů poté?“ píše uživatel s přezdívkou Makko. Pod specifikacemi, které zmiňují i7-11700K a GeForce RTX 3070, dodává: „Mám 5 let staré komponenty? Ano. Měly by rozjet v pohodě novou hru? Absolutně.“

Hunters, we are currently investigating the following issue.



・There may be cases where an NPC does not appear, disabling story progression in Main Mission: Chapter 5-2 A World Turned Upside Down



We are currently working on these issues and will provide further updates when we…