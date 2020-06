Monkey Island je konečně zase k mání na Steam i GOG

29. 6. 2020 9:58 | autor: Adam Homola

Před dvěma lety jsme se museli rozloučit s krachujícím Telltale a před dvěma lety psal Patrik o tom, jak jejich hry mizí ze Steamu (a následně i z GOG). Majitelům hry samozřejmě zůstaly, ale pokud jste si chtěli doplnit sbírku a koupit si například Tales of Monkey Island, měli jste smůlu.

Některé hry od Telltale se mezitím vrátily, v čele s The Walking Dead a Batmanem, ale na jiné se muselo čekat. Jedním z těch opozdilců byl právě i Guybrush Threepwood, ale nakonec se vrátil i on – hlavní hrdina adventurní série Monkey Island, včetně jejího posledního a do nedávna absentujícího dílu Tales of Monkey Island z roku 2009.

Celá sezóna Tales of Monkey Island je tak konečně zase dostupná, a to jak na Steamu, tak na GOG. Coby vydavatel je pod ní aktuálně podepsaný Athlon Games, který ji dal na obou platformách rovnou do slušné slevy. Zatím poslední Guybrushovo dobrodružství si můžete pořídit v akci za cca 250 Kč.

zdroj: Telltale

Tales of Monkey Island určitě není ten nejlepší díl legendární série, ale rozhodně není špatný. Je to příjemná adventura, co má silné i slabé stránky, nejspíš se vám do srdce nezaryje, ale zabavit dokáže. Jen už dnes budete muset překousnout nepříliš hezké vizuální zpracování, které ostatně neoslňovalo ani před deseti lety.

Opětovným vydáním Tales of Monkey Island na Steam a GOG se celá kapitola „znovuzrození“ značek Telltale Games pořád ještě neuzavírá. Například na další Tales pořád ještě čekáme – výborné Tales from the Borderlands sice na Steamu najdete, ale koupit si je nemůžete. A na GOGu nejsou pro jistotu vůbec.