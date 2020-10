Möbius Front '83 předvádí válku Spojených států proti... Spojeným státům?

27. 10. 2020 14:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kdo neznáte studio Zachtronics, vězte, že jde o tým plodící jednu skvělou logickou hru za druhou. Bavíme se o vysoce sofistikovaných systémech s pořádně zapeklitými puzzly (Opus Magnum), které jsou založené třeba na úplně novém programovacím jazyku (TIS-100).

I když máme tvůrce v paměti zapsané hlavně jako hádankáře, čas od času umí překvapit hrou z úplně jiného soudku. Jejich Eliza je kupříkladu vizuální novelou, zatímco Ironclad Tactics je karetní tahovka. I jejich následující počin zcela vybočuje z řady. Möbius Front '83 je totiž tahová válečná strategie ve stylu Panzer Corps s několika zajímavými twisty.

Jak už název napovídá, hra se odehrává v roce 1983, tedy v pozdní studené válce. Pokud ale čekáte ryzí simulaci věrně kopírující historické události, pak musíte hledat jinde. V Möbius Front '83 proti sobě totiž bojují dvě Ameriky – jedna, kterou známe my, a druhá z jiné dimenze.

zdroj: Zachtronics

Takže to v singleplayerové kampani nebude jenom o promyšlené taktice, ale i příběhu, ve kterém se budete ze všech sil snažit přijít na kloub tomu, proč Amerika bojuje proti Americe, a pomáhá tak vlastně Sovětskému svazu.

Ale nebyli by to Zachtronics, kdyby i do takové hry nepropašovali trochu svého logického koření, které se ukrývá ve vedlejších aktivitách. Pokud půjdete pouze po hlavní dějové lince, budete mít dohráno za nějakých 15 hodin. V opačném případě se kampaň natáhne klidně i na 40 hodin, ale možná i víc, když se zaseknete u nějakého puzzlu.

K vedlejším aktivitám patří hádanky typické pro tvorbu studia Zachtronics, nový druh klasického Solitairu, který v jejich hrách prostě nemůže chybět. Kromě toho si můžete pročítat i americké vojenské manuály, které byly inspirací při vývoji hry.

Möbius Front '83 vyjde už 5. listopadu na Steamu.