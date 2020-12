Mobilní Diablo Immortal si zahrají první hráči. Jak je to s mikrotransakcemi?

Po delší době dostáváme zajímavé informace o chystaném mobilním akčním RPG Diablo Immortal. Předně se můžete začít hlásit do uzavřeného testování, i když šance, že Blizzard vpustí právě vás, je tentokrát mizivá. Přednost totiž dostanou hráči z Austrálie, ačkoliv vedoucí designer Wyatt Cheng ve svém videu nevylučuje účast hráčů jiných národností.

Vybraní šťastlivci jako první otestují systém levelování a celkovou hratelnost až po midgame. Budou moct dosáhnout sníženého stropu 45. úrovně, ale nebude jim odepřena možnost vyzkoušení zdejší verze systému paragon známého z Diabla III, i když v Diablu Immortal bude paragonů víc pro účely různých stylů hraní.

Dobrovolní testeři si vyzkouší povolání barbara, mnicha, lovce démonů a čaroděje, zatímco na bojovníka a nekromanta si musejí nechat zajít chuť. V Diablu Immortal budete vedle plnění hlavní dějové linky hledat klíče, které otevírají brány zvané Elder Rifts, jimiž se dostanete do kratších, náhodně generovaných dungeonů.

Wyatt Cheng se ve videu zmiňuje ještě o novém systému předmětů. Nalezené vybavení budete moct rozebrat a součástky z něj použít na vylepšení legendárních předmětů, aby vám vydržely déle, a držely tak krok s dalším nalezeným lootem. Legendární předměty nepůjde kupovat a směňovat, musíte je prostě najít.

There is much to share from Sanctuary.#DiabloImmortal Lead Designer Wyatt Cheng (@candlesan) provides an update on the Technical Alpha, gameplay, world-building, and more.



