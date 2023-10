MMORPG Final Fantasy XIV dostalo objemný patch na verzi 6.5

4. 10. 2023 16:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Dobrodruzi užívající si pouť populárním MMORPG Final Fantasy XIV se mohou zaradovat – zase bude co dělat, hra totiž obdržela objemný update Growing Light, se kterým povýšila na verzi 6.5. Příběh aktuálního datadisku Endwalkers se pomalu nadechuje ke sprintu do cílové rovinky – první ze dvou chystaných závěrečných kapitol mohou hráči prožít pomocí nového scénáře a s ním spojené questové linky.

Krom toho přibyl nový dungeon Lunar Subterrane, nová zkouška The Abyssal Fracture, kde můžete změřit síly se Zeromem a zvolit si při tom jednu ze dvou obtížností, bitka s Thordanem a třetí alianční raid The Myths of the Realm. Abyste se do něj mohli podívat, budete potřebovat projít první dva, mít bojovou třídu na levelu 90 a výbavu se skóre alespoň 625.

Pokud se řadíte spíš k asociálům, kteří nemají rádi, když jim jejich zážitek z MMO kazí další lidé, jistě potěší i rozšíření systému Duty Support, který nabízí partu počítačem ovládaných kolegů při zdolávání dungeonů. Duty Support lze nově využít v dungeonech Drowned City of Skalla, Burn a Ghimlyt Dark, což znamená, že sólisté už mohou projít kompletně všechny příběhové kobky pěkně o samotě.

Patch samozřejmě přinesl i celou řadu dalších menších změn – kompletní seznam si můžete přečíst zde. Příjemná zpráva také dorazila pro ty, kteří třeba koketovali s myšlenkou Final Fantasy XIV zkusit, ale neodhodlali se k tomu: Už tak velmi benevolentní bezplatná zkušební edice hry je nově ještě vstřícnější, protože do ní přibyl i druhý datadisk Stormblood.

Základní hru a první dva datadisky si tak můžete jen s velmi drobnými omezeními i bez placení zahrát, co hrdlo ráčí. Pro přístup k obsahu z rozšíření Shadowbringers a Endwalker už ale bude potřeba tasit peněženku.

Zapomenout nesmíme ani na skutečnost, že se také chystá již pátý datadisk, který ponese název Dawntrail. Víme, že by měl do herního světa vrátit trochu rozverné radosti, přidat nový kontinent, hratelné třídy a zvýšit maximální úroveň hrdinů na 100, moc dalších konkrétnějších detailů ale tvůrci zatím nezveřejnili. Slibují však, že to napraví během londýnského Final Fantasy XIV Fan Festivalu, který proběhne mezi 21. a 22. říjnem. Další příděl informací pak máme čekat v rámci lednového Fan Festivalu v Tokiu.