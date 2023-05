MMORPG Chrono Odyssey předvádí záběry z hraní

4. 5. 2023 10:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Hráči a hráčky žánru MMORPG jistě znají situaci, kdy by rádi trávili volná odpoledne poutí po jiném světě, jenže ono pořádně není kde. V poslední době k ní dochází čím dál tím častěji. Staré harcovníky jako World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy XIV či TESO už má každý prochozené skrz naskrz a zajímavých novinek je zoufale pomálu. Relativně nedávno dorazil akorát New World, titul s ohromným potenciálem, který ale bohužel v herní divizi Amazonu nedokázali naplno realizovat, a Lost Ark, což není špatná hra, ale také ne úplně plnohodnotné MMO. Opravdu dobré nové MMORPG zkrátka nepřišlo už skoro dekádu.

Pokud netrpíte nějakým zásadním odporem ke korejské tvorbě, možná se ke mně přidáte v opatrném nadšení nad chystanou novinkou Chrono Odyssey od studia Npixel. Ta totiž včera předvedla první záběry z hraní, které můžete zhlédnout výše. A že se bylo nač dívat.

Práci na novém MMORPG původně vyvíjeném v Unreal Enginu 4 tvůrci oznámili již před třemi lety s dovětkem, že by do roka mělo vstoupit alespoň do beta testů. K tomu však nedošlo a namísto betaverze přišlo nepříjemné ticho. Co přesně se stalo, sice vývojáři oficiálně nepotvrdili, ale je velmi pravděpodobné, že za odmlkou stálo rozhodnutí projekt převést na nový engine, protože Chrono Odyssey se po dlouhé pauze opět hlásí o slovo. Tentokrát už jako hra, kterou pohání Unreal Engine 5.

O moc konkrétních informací ohledně obsahu hry se nicméně studio stále ještě nepodělilo. Víme, že půjde o ambiciózní MMO s ohromným světem bez zřetelných přechodů nebo načítání mezi zónami, který budete prozkoumávat s postavou z jedné z šesti hrdinských tříd – šermíř, paladin, lučištník, kouzelník, berserker a vrah. Klasická nabídka. Pokročilé classy odvozené od těch základních jsou nicméně v korejských onlinovkách běžné už od dob Lineage 2, velmi bych se proto divil, kdyby nakonec zůstalo jen u zmíněných šesti.

Hra bude samozřejmě plná soubojů, během nichž využijete i titulní hrátky s časem, protože každý hráč bude mít k dispozici jakýsi úlomek mocného artefaktu, který mu do jisté míry umožní manipulovat s realitou. A z traileru je zřejmé, že souboják bude řádně akční, tedy bez uzamčených cílů.

A ta grafika! Jasně, ke každému traileru je potřeba přistupovat opatrně, ale MMORPG jsou hry, které stojí o vážný vztah. Chtějí si pozornost hráče udržet na dlouho, někdy i desetitisíce hodin. A pokud se na něco máte dívat takhle dlouho, je zkrátka a dobře potřeba, aby to vypadalo pěkně. Pokud bude Chrono Odyssey vypadat alespoň přibližně tak, jak včera předvedla, bude to naprostá fantazie. Ty krajiny! Ty efekty!

Osobně mám tendenci věřit, že by to nakonec takhle vypadat klidně mohlo. Npixel není žádné neznámé jméno ani parta z garáže, firma se (alespoň na domácím trhu) proslavila onlinovkou Gran Saga a jedná se o společnost, která dosáhla statutu jednorožce (tedy investiční hodnoty miliardy dolarů) nejrychleji v korejské historii. Žánr má v zemi bohatou tradici a publikum sleduje každou novinku s eminentním zájmem – o žádný podvrh by se tudíž snad jednat nemělo.

Kdy se Chrono Odyssey dočkáme na našem trhu, zatím není jasné. Z trailerů a kryptických náznaků se odhaduje, že by poměrně brzy mohla začít korejská beta. A pokud bude hra v takovém případě sledovat harmonogram běžný pro vydávání korejských MMO z posledních let, na Západě bychom ji mohli vidět tak za rok až dva. Kdo ji bude vydávat, či zda si ji i mimo Koreu podchytí sami v Npixelu, prozatím také nevíme. Hra by měla dorazit na počítače i konzole současné generace.