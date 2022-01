Minimálně další tři díly Call of Duty by ještě měly vyjít na PlayStationu

26. 1. 2022 12:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Oznámený plán Microsoftu koupit společnost Activision Blizzard za 1,5 bilionu korun vyvolal spoustu otázek zejména v oblasti podpory platforem. Jak to bude se zajetými sériemi a jejich dostupností na PlayStationu, když budou nově patřit majiteli Xboxu?

Inu, s těmi okamžitými změnami to nebude tak žhavé. „Měli jsme tento týden dobrý rozhovor s vedením Sony. Ujistili jsme je o našem rozhodnutí dodržet všechny stávající dohody mezi Activision Blizzard a jejich platformou i o naší touze ponechat Call of Duty na PlayStationu. Sony je důležitou součástí herního průmyslu a vážíme si našich vztahů,“ uvedl Spencer na Twitteru, o čemž se víc dočtete v našem předešlém článku.

Nyní se objevují nové informace týkající se čistě značky Call of Duty. Web Bloomberg vyzpovídal čtyři anonymní osoby obeznámené s detaily akvizice, podle nichž se alespoň tři následující díly světově populární střílečky podívají vedle počítačů a Xboxů také na PlayStationy.

Konkrétně má jít o letošní díl od Infinity Ward, u nějž se očekává, že bude z podsérie Modern Warfare, příští díl od studia Treyarch a třetím do party by dle zákulisních informací měla být nová verze battle royale Warzone. Jinými slovy, Microsoft údajně přislíbil vydávat hry ze série Call of Duty na PlayStationu po následující dva roky.

Očekává se koneckonců, že dokončení akvizice zabere mezi 6 a 18 měsíci a pak si Microsoft se značkami Activision Blizzard může dělat, co se mu zlíbí. Je otázka, zda se dobrovolně připraví o potenciálně nemalé zisky, které plynou z prodejů Call of Duty, jejíž jednotlivé díly rok co rok patří k nejprodávanějším hrám na PlayStationu.