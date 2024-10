Minecraft přidá nový děsivý biom a příšeru. Mění taky frekvenci updatů

1. 10. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kostičkový megahit Minecraft, který stál u zrodu extrémně populárních online survivalů, představil na akci Minecraft Live novinky, co do nejprodávanější hry historie přibudou v následujících týdnech a měsících. V prvé řadě Mojang zásadně změní celý systém a frekvenci updatů. Místo jedné velké aktualizace každé léto se Minecraft bude rozšiřovat po menších kouscích, ale pravidelněji.

V nejbližší době tak do hry zavítá aktualizace Bundles of Bravery (kterou už majitelé Java verze hry mohou hrát), která přidává hardcore režim a balíky. Hard mód už svým názvem napovídá, že půjde o režim hry, ve které máte jen jeden život. Po smrti se celý svět smaže a můžete hrát odznovu. Balíčky vám zase pomohou uvolnit trochu místa v inventáři, protože jde vlastně o takové kapesní truhly, do kterých můžete uschovat materiály a vybavení.

Celkem fajn aktualizace, pár drobností, nic až tak zásadního. Mnohem lákavěji ale vypadá rozšíření, které má do hry přibýt po Bundles of Bravery. Nemá sice ještě jméno, ale přidá do Minecraftu nový, děsivý biom, včetně jeho hrůzných obyvatel. Dosud neviděné prostřední nese název The Pale Garden a vybledlá zahrada skutečně působí jako nehostinná, hustá džungle stromů pokrytých lišejníkem s bažinatým podložím.

V zahradách přebývají stromoví netvoři The Creaking, kteří díky přirozenému maskování excelují ve splývání s okolím. Dá se téměř garantovat, že se postarají o nejeden jumpscare. Vtip je v tom, že The Creaking jsou nesmrtelní. Respektive cesta z bludiček je spojuje s jejich srdcem, které je udržuje naživu, a teprve až jeho zničením je porazíte. A mimochodem, The Creaking se pohybují jen tehdy, když nejsou ve vašem zorném poli. Pamatujete na děsivé anděly z Pána času?

Nový biom, včetně materiálů, které jsou s ním spojené, a děsivého obyvatele bude neprve k dispozici v beta buildech Minecraftu.