Minecraft končí s podporou PlayStation VR

19. 9. 2024 16:21 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokud patříte k fanouškům Minecraftu, kteří se do kostičkovaného světa rádi vydávají ve virtuální realitě ze stáje Sony, nesu vám smutnou zprávu. Mojang v březnu 2025 končí s podporou PlayStation VR. Verze hry pro PlayStation bude i nadále dostávat updaty, s VR headsetem se do ní ale už nepodíváte.

Minecraft se podpory PSVR dočkal v září 2020 v rámci bezplatného updatu pro PlayStation 4. Proto o základní hru logicky nepřijdete a můžete ji stále hrát, ale už jen na televizi či monitoru.

Současná verze pro PlayStation 5 zatím péči v podobě podpory VR nedostala a není jasné, jestli se Mojang s upgradem pro PSVR2 vůbec vytasí. Je nicméně dobré podotknout, že se nativní Minecraft pro PS5 od června nachází ve veřejné testovací fázi a nemá ani konkrétní datum vydání, takže by na podporu PlayStation VR2 teoreticky ještě mohlo dojít.

Druhá generace headsetu od Sony se příliš dobře neprodává, jedním z důvodů slabých prodejů je vedle absence zpětné kompatibility i nedostatek zajímavých titulů, které si v PSVR2 můžete zahrát.

Minecraft samotný by každopádně do budoucna měl dostávat více častějších obsahových updatů, na rozdíl od předchozích let, kdy se všechno motalo kolem jednoho zásadního letního patche.