Mikrotransakce ve FIFA jsou gambling, Sony a EA budou muset vracet peníze

6. 3. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Bouře okolo herních mikrotransakcí a přirovnávání jejích některých forem k hazardním hrám sice v poslední době trochu utichla, ale jistě si vzpomenete na vlny, které ve vodách herního průmyslu vyvolaly vlády Belgie a o něco později Nizozemska, když prohlásily placené lootboxy za gambling a zakázaly jejich existenci.

Zejména hráči onlinovek pak toto rozhodnutí pocítili častokrát sami, a to ani nemuseli být občany Beneluxu. Například u všech placených krabic v Black Desertu bylo k nalezení upozornění, že si předmět nemůžete koupit v Nizozemí ani Belgii, a třeba západní verze Lost Arku některé bedýnky, které jsou v původní korejské verzi k dispozici, vůbec nedostala. Spekuluje se, že to je opět kvůli protigamblingovým zákonům.

Je možné, že debata okolo tématu zase trochu nabere na síle, protože rakouský soud města s kouzelným názvem Hermagor tentokrát neudělal radost společnostem Electronic Arts a Sony. Zejména EA má s problematikou agresivních mikrotransakcí bohaté zkušenosti - vzpomeňte na Battlefront II či na aféru, kdy před dvěma lety zaměstnanec EA pod rukou prodával vzácné karty ve Fifě 21 za horentní částky.

V momentálně probíraném případě zákazník utratil 338 eur za večer za karty do FIFA Ultimate Teamu a následně zažaloval Sony (jednalo se o verzi hry pro PlayStation, platby proto probíhaly přes portál Sony), protože prý provozuje návykový gambling. Právnická firma Salburg Rechtsanwalts, která zákazníka zastupuje, pak argumentovala, že systém úmyslně podporuje patologické vzorce chování a vzbuzuje závislost na dávkách dopaminu při nákupech.

Své prohlášení o tom, že karty jsou gambling, pak právníci opřeli o fakt, že splňuje jeho definici: Pracuje s rolí náhody a možným výsledkem je majetkový zisk. Karty prý lze považovat za majetek, protože mají reálnou cenu na černém trhu. Ten sice EA zakazuje, ale není jí to nic platné, protože se s kartami vesele handluje i nadále.

Soud mu dal za pravdu. Karty prohlásil za hazard, protože se na nich dá vydělat, nařídil peníze vrátit, protože Sony nemá koncesi pro gambling, a rozhodl, že prodej karetních balíčků ve fotbalových hrách od EA bude regulovaný jako hazard, bude tudíž ke svému provozu vyžadovat patřičnou licenci.

Prozatím není jasné, co přesně to bude znamenat v praxi ani jak široký dopad by podobné nařízení mělo – vzhledem k tomu, že žaloba cílila pouze na Sony, je možné, že se rozsudek týká jen verze pro PlayStation.

„Rozsudek je pořádná pecka pro celý herní průmysl. V Rakousku ani Německu zatím nikdy nebyla ustanovena judikatura ohledně legálnosti loot boxů a návratnosti uskutečněných plateb. Na konečný výsledek si samozřejmě budeme muset počkat, protože případ s největší pravděpodobností poputuje k soudům vyšší instance, ale Sony a další společnosti by se od teď měly začít teple oblékat,“ komentuje to v očekávání velkých věcí zákazníkův právník.

Jak už nicméně naznačil, očekává se, že se Sony proti verdiktu odvolá. A to ne proto, že by si nemohla dovolit pro ni nicotné tři stovky eur, ale kdyby rozsudek nabyl platnosti, ustanovilo by to (minimálně v Rakousku, ale dost možná i jinde, například v Německu, které má velmi podobný přístup k regulaci hazardu) pro firmu kardinálně nežádoucí precedens a nikomu se navíc nechce řešit licenci na hazardní hry. Společnosti k situaci zatím neposkytly žádný oficiální komentář.