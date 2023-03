Microsoftu se s Call of Duty nedá věřit, tvrdí Sony

14. 3. 2023 12:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Problémy Microsoftu s akvizicí společnosti Activision Blizzard i nadále pokračují. Už v minulosti se vyskytly připomínky, které měl například britský Úřad pro hospodářskou soutěž. Ten uvážil, že by obchod mohl přinášet jisté problémy pro koncové zákazníky a přispět ke vzniku monopolu. Navrhl tudíž částečnou akvizici, z níž by byla vyňatá značka Call of Duty, která stále platí za jednu z největších a nejsilnějších videoherních sérií.

Doporučení přišlo navzdory závazku Microsoftu, že Call of Duty bude i nadále vycházet na platformách mimo PC a Xboxu. Společnost dokonce v mezičase uzavřela dohodu, z níž vyplývá, že série bude v následujících deseti letech vycházet na zařízeních od Nintenda. Firma zároveň uvedla, že Call of Duty bude dostupné i na konkurenčním PlayStationu a měla Sony nabídnout taktéž desetiletou dohodu, kde by se k vydávání zavázala. Firmě se ale tato dohoda zřejmě nepozdávala, proto měla návrh odmítnout a proti akvizici stále brojí všemi prostředky. Tentokrát jako argument používá nadcházející sci-fi RPG, Starfield.

Sony v nejnovějším prohlášení tvrdí, že se Microsoftu nedá s podobnými dohodami věřit. Odkazuje na dřívější prohlášení společnosti ve spojení s akvizicí společnosti ZeniMax. V té době Microsoft tvrdil, že „nemá motivaci“ k tomu, aby omezoval dostupnost her od Bethesdy na ostatních platformách.

Sony ale říká, že tento výrok má být v rozporu s tím, že Starfield, tedy očekávaná vlajková loď Bethesdy, bude na konzolích dostupná exkluzivně na Xboxu Series X/S. Jedná se podle nich o důkaz toho, že Microsoft nemusí takové dohody dodržet ani v případě značek od Activisionu Blizzard, tím pádem i Call of Duty. Případně by došlo k jejich případnému ohýbání.

zdroj: Bethesda

Stojí ale za zmínku, že Starfield pro PlayStation firma nikdy oficiálně neoznámila. Hru Bethesda oznámila v roce 2018 a k akvizici ze strany Microsoftu došlo až v roce 2020, o platformách tehdy ale ještě veřejně nebyla řeč. Japonská korporace nicméně věří, že Starfield byl v prvopočátcích plánovaný coby multiplatformní projekt, kterému nemělo nic bránit dorazit i na PlayStation, což je jádrem celého jejich argumentu.

Finální verdikt ohledně akvizice stále ještě nepadl, takže se uvidí, zda toto tvrzení bude mít na něj nějaký výraznější vliv. Zůstává však pravdou, že Microsoft si tímto ambiciózním obchodem rozhodně život nezjednodušil a postupuje výrazně pomaleji, než si firma zřejmě představovala.