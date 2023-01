Microsoft tvrdí, že neví nic o Call of Duty

4. 1. 2023 12:11 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak už jsme vás informovali, plánovaná akvizice Activision Blizzardu Microsoftem čelí problémům. Těm největším momentálně kvůli žalobě americké vládní agentury Federal Trade Commission, která se domnívá, že by Microsoft mohl vytvořit monopol. Čemuž samozřejmě ochotně přizvukuje Sony, protože se bojí, že by jejím platformám mohl někdo vyfouknout zlatonosnou husu – franšízu Call of Duty.

A právě kolem tohoto titulu se mezi oběma stranami strhla slovní přestřelka, v jejímž rámci se lze dočíst prohlášení, která se občas blíží k takovému bizáru, že by se za něj nemusel stydět ani kdejaký nezávislý režisér v Japonsku.

FTC například prohlašuje Call of Duty za zásadní titul, jehož přítomnost či nepřítomnost je schopná ovlivnit konkurenceschopnost platformy. Microsoft kontruje: „Nemáme vědomosti a informace v dostatečné míře k tomu, abychom mohli posoudit pravdivost vašeho prohlášení, jako například data vydání, typický rozvrh vydávání nových dílů, rozpočet na vývoj uvolněný Activisionem či počet studií, která na Call of Duty pracují.“

Jinak řečeno: „Dokažte, co tvrdíte, protože my nevíme nic.“ Což je samozřejmě takřka jistá lež, protože nejenže si podobné informace můžete vygooglit asi tak za sedm vteřin, bylo by silně s podivem, kdyby si před akvizicí za půldruhého bilionu korun nakupující nic nezjistil o značkách kupované firmy. Co přesně tedy Microsoft tímhle výkřikem sleduje, není jasné. Forbes nicméně spekuluje, že se zkrátka snaží svou opozici otrávit natolik, aby ji přestalo bavit překážet v nákupu.

Osobně mě ale možná ještě o fous víc pobavila jiná pasáž z nedávného objemného vyjádření Microsoftu. Také se v něm mimo jiné totiž tvrdí, že Call of Duty není žádný zásadní titul, protože to jednoduše není dechberoucí hra.

„Call of Duty konzistentně prohrává v žebřících hodnocení na PlayStationu, konzistentně prohrává v žebříčcích hodnocení na Metacriticu, konzistentně nezískává nejvyšší hodnocení v recenzích v herním tisku a neumisťuje se v nejzmiňovanějších titulech na Twitteru,“ tvrdí Microsoft. Prostě je to tuctovka, nechte nám ji, jinými slovy.

Z toho si můžeme odnést jedno: Až se zase budeme v diskuzích přít o tom, že odkazovat se na data z Metacriticu není pádný argument, vzpomeňme si, že Microsoft to dělá taky!