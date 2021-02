Microsoft se znovu poohlíží po akvizicích: Koupí vývojáře Dying Light 2?

16. 2. 2021 11:36 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vzhůru do víru spekulací. Drby o tom, že by Microsoft chtěl koupit nějaké polské studio, se objevily už v roce 2019, ale u našich sousedů je studií jak máku. Zacílení spekulací právě na Techland přišlo loni na jaře, kdy se ukázalo, že vývoj Dying Light 2 vůbec nejde podle plánu, a právě odkoupení Microsoftem by do firmy mohlo vnést nějaký řád. PR manažerka ale klepy v květnu 2020 popřela, navíc se tehdy zdálo nepravděpodobné, že by koupil tak velkou firmu, jako je právě Techland, a spíše mířil na menší nezávislá studia.

Jenže uplynul půlrok a během něj Microsoft koupil ZeniMax za 170 miliard, což dokázalo, že to s akvizicemi myslí vážně. V nedávné epizodě podcastu Defining Duke YouTuber a insider Jeremy Penter aka ACG vypustil informaci, že se Microsoft snaží získat poměrně zásadní exkluzivitu pro Windows 10 a Xbox na letošní rok. Docílit by toho měl právě nákupem nějakého studia, které má na letošek naplánované vydání AAA hry.

Další z insiderů, Nick Baker alias Shpeshal Ed, na svém Twitteru uvedl, že si je celkem jistý, že ACG narážel na Techland a Dying Light 2. Jeho dohady v minulosti nebyly vždy přesné, ale s předstihem informoval o návratu série Perfect Dark či o nákupu Gearboxu skupinou Embracer, takže určitou relevanci má.

Dying Light 2 je na druhou stranu oznámené pro PC, Xbox One a Series X|S a PlayStation 4 a 5, přičemž i na konzolích od Sony už běží předobjednávky na nespecifikované letošní datum. Z téhle strany se tedy oznámení exkluzivity na poslední chvíli jeví spíše nepravděpodobným.

Komunitní manažer se ke spekulacím v sobotu vyjádřil ve smyslu, že je Techland nezávislým studiem, které nebylo odkoupeno jiným vydavatelem, což ovšem neodpovídá na otázku, jestli taková možnost náhodou stále není v jednání a v budoucnu.