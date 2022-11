Microsoft: Příští rok budeme mít mnohem víc vlastních her

1. 11. 2022 12:25 | Novinky | autor: Adam Homola

Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer přiznal, že letošek byl pro first party hry, tedy tituly vyrobené a vydávané přímo Microsoftem pro Xbox, poněkud mírnější. Jedním dechem ale v podcastu Same Brain dodal, že příští rok to bude podstatně lepší.

Je pravda, že Microsoft před časem vydal velice povedené Grounded, ale v následujících týdnech ho čeká už jen Pentiment. A ten, jakkoliv famózně a lákavě vypadá, má do široce rozkročeného blockbusteru převelice daleko a mnoho lidí nejspíš neosloví.

Spencer v podcastu také řekl, že výmluvy na covid jsou sice platné a že to byly opravdu hozené vidle do všech plánů, nicméně teď už jsou hlavní omezení s tím spojená za námi a lidi právem očekávají velké hry. Dobrým příkladem toho může být Starfield od Bethesdy. Ten měl původně vyjít letos, jen aby byl nakonec odložen na příští rok a na rozdíl od Pentimentu půjde pravděpodobně o opravdu velký titul s obřím potenciálem.

Microsoft toho chystá obecně vzato hodně, jenže na spoustu titulů si počkáme možná déle, než by bylo zdrávo. Redfall příští rok snad stíhá, ale kdy vyjdou Hellblade II, Forza Motorsport, State of Decay 3 nebo třeba Avowed? Ve vzduchu toho visí samozřejmě mnohem víc, jenže třeba takové Fable bych já osobně dříve jak v roce 2025 raději neočekával.