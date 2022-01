Microsoft přestal v tichosti vyrábět Xbox One. Už před rokem

14. 1. 2022 11:59 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Žádná z konzolí řady Xbox One už se nevyrábí. Microsoft oznámil ukončení výroby Xbox One X a digitálního Xboxu One S těsně před uvedením nové generace, na konci roku 2020 pak přestal vyrábět i Xbox One S. „Abychom se mohli soustředit na produkci Xboxu Series X/S, ukončili jsme veškerou výrobu všech konzolí Xbox One před koncem roku 2020,“ uvedla marketingová ředitelka Xboxu Cindy Walker pro magazín The Verge.

I více než rok po ukončení výroby nedošlo k vyčerpání skladových zásob, což vypovídá mnohé o tom, jaký byl o předchozí generaci Xboxu zájem. Pro srovnání - Sony původně plánovala výrobu PlayStation 4 ukončit na konci 2021, dodatečně se ale rozhodla během letošního roku vyrobit přibližně dalších milion kusů.

Obě firmy mají kvůli celosvětovému nedostatku čipů problém zvýšit výrobní kapacitu pro PlayStation 5 a Xbox Series X a od uvedení na trh v listopadu 2020 konzole nejsou stabilně skladem. Slabší Xbox Series S v obchodech najdete bez větších problémů. Podle šéfa Xboxu Phila Spencera je to především tím, že jsou jeho čipové nároky o poznání nižší, takže jich Microsoft dokáže vyrobit více. Díky nízké ceně se k XSS mnoho hráčů uchýlilo i v rámci čekání na výkonnější, ovšem hůře dostupnou konzoli.