Microsoft pozastavil vývoj svého handheldu. Soustředí se na herní optimalizaci Windows 11

2. 6. 2025 10:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Už před nějakou dobou se spekulovalo, že Microsoft chystá svůj Xbox handheld, na němž by si příznivci zelené stáje mohli zahrát oblíbené hry i na cestách. Součástí těchto spekulací rovněž byla úvaha, že se s vydáním počítalo na rok 2027 - kapesní verze měla dorazit společně s novou generací konzolí. Ať už původní spekulace byly pravdivé, či nikoliv, všechno nakonec stejně bude jinak.

Web Windows Central přišel s exkluzivní informací, že vývoj „kapesního“ zařízení je v Microsoftu aktuálně pozastavený. Společnost s ním i nadále do budoucna počítá a ráda by ho na trh časem uvedla, ale aktuálně se interně změnily priority, a to směrem k herní optimalizaci operačního systému Windows 11, především pak pro zařízení třetích stran.

Katalyzátorem změny se s největší pravděpodobností stala špatná výkonnost systému Windows 11 na přenosných zařízeních. A vzhledem k tomu, že konkurenční SteamOS od Valve nabízí v tomto odvětví důstojný zážitek, chce Microsoft na této oblasti důkladně zapracovat. Ostatně i samotný šéf herní divize Phil Spencer uznal, že se jedná o jejich slabý článek.

Plody jejich práce by měly být vidět už u zařízení s kódovým označením Project Kennan. Jde o handheld, na němž firma spolupracuje s Asusem a měl by vyjít ještě letos na podzim. Zároveň zjevně půjde o první mobilní zařízení s procesorem AMD Z2 Extreme, stejně jako s hlubší integrací ekosystému Xboxu.

Ačkoliv technologický moloch změnil své priority, údajně nedošlo k žádnému propouštění. Současně s tím také vyvíjí novou generaci cloudových systémů pro Xbox, které testuje v centrále v Redmondu. Údajně by se měla odezvou přiblížit výsledkům služby GeForce Now, která je v této oblastí aktuální špičkou a nedávno spustila nativní aplikaci pro Steam Deck.