Microsoft končí s vývojem her na Xbox One

16. 6. 2023 10:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Možná jste si všimli, že během uplynulé Xbox Games Showcase se v podstatě neukázala žádná first-party hra, která by v základu vyšla i na postarší Xbox One. Není to ani zdaleka náhoda, Microsoft od vývoje her pro předchozí generaci konzolí tři roky po vydání Xbox Series X/S konečně upouští.

zdroj: vlastní video redakce

Skutečnost prozradil šéf Xbox Game Studios Matt Booty webu Axios, kdy dodal, že žádný z interních týmů aktuálně nepracuje na novém projektu pro Xbox One a jeho varianty. Výjimku samozřejmě představuje podpora již vydaných titulů, mezi které patří třeba sandboxový Minecraft. „Přesunuli jsme se na devátou generaci konzolí,“ hlásí Booty.

Zároveň to ale neznamená, že byste si na své starší konzoli novinky nezahráli. Booty zmiňuje existující možnost streamování her za pomoci služby Xbox Cloud Gaming. Tímto způsobem si už nyní lze zahrát třeba Microsoft Flight Simulator, který nativně na Xbox One nevyšel.

Někteří majitelé předchozí generace jistě tuto zprávu opláčou, na druhou stranu se jedná o přirozený krok, který v aktuální generaci přišel později, než mnozí očekávali. Jestli se to ovšem pozitivně projeví na běhu her, které již nebudou „brzděné“ předchozí generací, je otázkou. Vzpomenout lze třeba na Redfall nebo Starfield, které obě na nových konzolích běží nebo mají běžet pouze ve 30 FPS. Jistou roli v tomto omezení přirozeně může hrát slabší Xbox Series S, nad kterým už někteří vývojáři trochu hořekují.

Booty kromě tohoto oznámení ještě připomněl, že pod Microsoft aktuálně spadá 23 herních studií, včetně osmi, jež se do týmu připojily po koupi ZeniMax Media. Současně prozradil, že vývojový cyklus těch největších her se posunul ze dvou až tří let na čtyři až šest. Za navýšení může především „komplexnost moderních her a touha po dosáhnutí vyšších technologických cílů.“