Microsoft chystá další prezentaci zaměřenou na nezávislé hry

23. 4. 2024 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft na příští týden naplánoval další prezentaci věnovanou hrám pro konzole Xbox a PC. ID@Xbox Digital Showcase se bude konat v pondělí 29. dubna v 19:00. Oficiální oznámení slibuje trailery, záběry z hraní i nová oznámení.

Z již odhalených her se můžete těšit na další podrobnosti o horském dobrodružství Dungeons of Hinterberg, multiplayerové akci 33 Immortals či o nové hře od tvůrců Life is Strange, Lost Records: Bloom & Rage. Dojít má také na detailní představení nového rozšíření pro Vampire Survivors, která si půjčuje postavy a zbraně z legendární série Contra.

Mediálním partnerem ID@Xbox Digital Showcase je magazín IGN, show se tak bude vysílat na jeho kanálech na YouTube a Twitchi. Její loňská edice předvedla víc než 20 her včetně JRPG Sea of Stars, tuzemské Scarlet Deer Inn nebo hratelného dokumentu Making of Karateka.