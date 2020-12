Mezi 100 nejlepších indie her letošního roku se probojovali i Češi

11. 12. 2020 14:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Databázový portál IndieDB již pojedenácté pořádá výroční udělování cen nejlepším indie hrám. Hry nominují sami fanoušci a momentálně se nacházíme ve fázi, v níž je vybraných 100 nejlepších z uplynulého roku. Dalším komunitním hlasováním se vybere finální desítka s jedním celkovým vítězem a Česká republika má jen jedno jediné želízko v ohni.

Je jím grand strategie Imperiums: Greek Wars od studia Kube Games, které tak navázalo na svůj předchozí titul Aggressors: Ancient Rome. Vašek řecké války ohodnotil sedmičkou, vyzdvihl komplexnost a téma, ale varoval před grafickou stránkou, horším uživatelským rozhraním a intenzivním mikromanagementem.

Český zástupce to rozhodně nebude mít snadné. V kategorii tahových strategií má sice jediného konkurenta, čínský dungeon crawler Crown Trick, ale z celkového hlediska je konkurence mnohem větší a proslavenější.

O cenu Indie of the Year se perou například Mount & Blade II: Bannerlord (ano, tady se ohledy na early access neberou), Fall Guys: Ultimate Knockout, Hades, Among Us či Amnesia: Rebirth, to jen z těch nejznámějších.

Do Top 100 se ale dostaly i hry jako The Falconeer, Besiege, Broken Lines, Suzerain, Nanotale či Metamorphosis. Svými hlasy můžete přispět k protlačení vybraných her do Top 10 a volbě nejlepší indie hry roku.

Mezitím sesterský web ModDB hledá nejlepší modifikaci letošního roku. Objevují se mody jako Crysis Enhanced Edition, Morrowind Rebirth, své modifikace tu má STALKER, Quake, Doom, Age of Empires III, GTA: San Andreas a spousta dalších her. I zde můžete hlasovat pro nejlepší desítku a absolutního vítěze.