Metropole v obležení duchů. Ghostwire: Tokyo vychází už za dva týdny

11. 3. 2022 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Čekání na dávku nadpřirozena je téměř u konce. Akční horor Ghostwire: Tokyo od tvůrců série The Evil Within vychází na PC a PS5 25. března, s dvoutýdenním předstihem nám Tango Gameworks během nedávného State of Play naservírovali příběhový launch trailer. Je v něm poměrně dost spoilerů, takže pokud si nechcete vyzradit část zápletky, počkejte si až na samotnou hru.

Většina obyvatel 14milionového města zmizela z povrchu zemského, aby je nahradily bytosti a duchové z japonských mýtů. Coby Akito, přeživší masového vypaření, budete muset tuhle záhadu vyřešit a také se stát trochu nedobrovolným hostitelem ducha detektiva přezdívaného KK. Za podivným děním ve městě stojí tajemný maskovaný Hannya, avšak jeho cíle a motivace vám alespoň zpočátku budou neznámé.

Nová upoutávka nastiňuje jak příběhové pozadí, tak i hratelnost, která bude navzdory úplně prvnímu traileru velmi akční - Akito si dokáže podmanit živly a prvky bojových umění kombinuje s magií.

Studio Tango Gameworks sice spadá pod Bethesdu, kterou spolu s celým ZeniMaxem odkoupil Microsoft, na konzolích bude nicméně dodržena dříve smluvená exkluzivita pro PlayStation 5. S tou se pojí speciální kosmetické bonusy v podobě oblečení a také možnost zahrát si Ghostwire: Tokyo až tři dny před oficiálním datem vydání, což se týká předplatitelů PlayStation Plus. Na Xbox by hra měla dorazit v příštím roce.

zdroj: Tango Gameworks

Pokud si chcete ukrátit čekání, můžete si stáhnout bezplatnou vizuální novelu The Corrupted Casefile, která se odehrává ještě před samotnou hrou. Konkrétně v okamžiku, kdy v Tokiu začnou mizet lidé a objevují se v něm bytosti z jiných dimenzích zvaní Návštěvníci. Ghostwire: Tokyo – Prelude: The Corrupted Casefile najdete zdarma na PlayStationu, na Steamu a na Epic Games Store.