Metroidvania Tales of Kenzera: Zau bude v den vydání dostupná v PlayStation Plus

3. 4. 2024 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jméno Abubakara Salima vám možná nic neříká, právě on ale poskytl svůj hlas Bayekovi, hlavnímu hrdinovi Assassin’s Creed Origins. Salim hodlá již brzy do herního světa promluvit znovu, a to skrz metroidvanii Tales of Kenzera: Zau, která se jednak inspiruje v africké mytologii, jednak vychází z jeho vlastního osobního příběhu o truchlení a smíření se s osudem.

Právě žánr metroidvania je dle Salimova názoru pro tyto příběhové motivy ideální. „Nemůžete si naplánovat, kdy se to stane, prostě vás to vrhne do nového světa, o kterém nemáte ani ponětí. Nezáleží na tom, na co se připravujete, na knihách, které čtete, na lidech, se kterými mluvíte, je to velmi, velmi osobní. A je to něco, co na vás prostě přijde, když nevíte, co máte dělat,“ vysvětluje velmi krypticky Salim.

„Život vám poskytuje nástroje, které vám v podstatě pomohou se přes to přenést. Budete se cítit smutní, budete se cítit naštvaní. Některé dny na to možná dokonce zapomenete. Ty nástroje tam jsou, ale musíte je objevit během cesty. A přesně to je podle mě metroidvania,“ popisuje svůj boj s truchlením herec, dabér a tvůrce.

Pro předplatitele vyšších edic PlayStation Plus, tedy Extra a Premium, máme dobrou zprávu. Tales of Kenzera: Zau bude totiž v rámci služby debutovat hned v den vydání, který připadá na 23. dubna.

V dubnu se majitelé PlayStationu mohou těšit i na příchod indie miláčka jménem Dave the Diver. I on se hned při vydání objeví v předplatném PlayStation Plus Extra a Premium. Až dosud byla hra dostupná jen na PC a Switchi.