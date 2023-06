Metal Gear Solid 4 měl prý vyjít i na Xboxu 360. Proč se to nestalo?

19. 6. 2023 15:55 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Konami se během práce na Metal Gear Solid 4 povedlo hru rozjet i na Xboxu 360 a v jeden moment se plánovalo, že se hra podívá na konzole od Microsoftu. V knize rozhovorů Ultimate History of Video Games: Volume 2 to řekl bývalý zaměstnanec Kojima Productions Ryan Payton (díky Time Extension). A za chvíli si řekneme, proč je tato informace o 15 let staré hře relevantní i dnes.

Dlouhou dobu se spekulovalo, že komplexní architektura PlayStationu 3, případně exkluzivní práva se Sony, mohly za to, že čtvrtý Metal Gear Solid dosud nevyšel na jiné platformě. Payton ale tvrdí, že žádná smlouva o exkluzivitě neexistovala. Konami dokonce vyčlenilo tým, který pracoval na verzi pro Xbox 360 a někde v análech studia prý dosud existuje naprosto plynule hratelná verze, která dávala naději, že by se konec ságy Solid Snakea přece jen podíval i na konzole Microsoftu.

Problém nakonec nebyl v rozdílných architekturách či výkonu konzolí, ale v nosičích: Xbox 360 hry četl z DVD disků, zatímco PlayStation 3 už používal Blu-ray. A Metal Gear Solid 4 byl obrovská hra, která jako první dokonce vyšla na speciálních dvouvrstvých discích. To je za použití stejné dvouvrstvé technologie ekvivalent asi 6 DVD disků, na což Konami odmítalo přistoupit.

Proč by to tato informace mohla být relevantní i dnes? Na podzim se chystá sbírka Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Ta bude obsahovat úplně první dva, ještě dvourozměrné Metal Geary, Metal Gear Solid, MGS2, MGS3 a k tomu ještě čtvrtou, dosud neodtajněnou hru. Můj tip je, že půjde o titul původně pro PS Vita – Metal Gear Solid: Peace Walker. Pokud ale portům na jiné konzole nebránily enginové limitace, možná by Master Collection nakonec mohl obsahovat i příběh zestárlého Snakea, který se dosud mimo PlayStation 3 nepodíval.