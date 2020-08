Medal of Honor se po letech vrací, tentokrát exkluzivně na VR

28. 8. 2020 14:05 | Novinky | autor: Adam Homola

Medal of Honor po letech ožívá a chystá další díl. Respektive ho chystají tvůrci ze studia Respawn Entertainment a jak už víme delší dobu, bude dostupný pouze pro virtuální realitu. Minimálně ze začátku má být Medal of Honor: Above and Beyond navíc exkluzivní pro Oculus.

Nový Medal of Honor vás opět zavede do druhé světové války a přiložený trailer na singleplayerovou příběhovou kampaň vám už naznačí, co máte od hry čekat. Na první pohled to vypadá především na klasické scénáře z druhé světové, Němce mluvící anglicky s místy komickým německým přízvukem a na spoustu wow momentů.

Ve hře se zhostíte role speciálního agenta Úřadu strategických služeb (OSS) a projdete si mise na zemi, ve vzduchu i na vodě. Dočkáte se klasického střílení, sabotáže nepřátelských základen, přiložíte ruku k dílu u francouzského odboje a mimo jiné budete taky posílat granáty potrubní poštou.

Medal of Honor: Above and Beyond je první hra série od roku 2012, tak doufejme, že vývojáři nešlápnou vedle. Pravdou je, že Respawn má zatím na kontě samé skvělé hry (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order) a že na střílečky jsou opravdu experti. Ostatně, někteří z tvůrců Above and Beyond se podíleli také na vývoji klasického Medal of Honor: Allied Assault, takže je série snad v dobrých rukách.

Tvůrci naznačili, že Medal of Honor: Above and Beyond vyjde brzy, byť zatím ještě nevíme přesně kdy. V tuto chvíli operují s termínem „holiday“. A jakkoliv jsme zatím viděli jen záběry z kampaně, víme také, že ve hře bude přítomen i multiplayer.

zdroj: respawn.com