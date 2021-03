Máte akutní nedostatek strategií a ještě jste nehráli Wargame? Tak berte, je zadarmo

5. 3. 2021 11:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Mezi roky 2012 a 2014 vznikla třídílná série realtimových strategií Wargame zaměřující se na studenou válku. Každý z dílů přidal do mixu pár novinek, a o třetím dílu Wargame: Red Dragon tak můžeme hovořit jako o vrcholovém zakončení série. A právě tato hra je momentálně k mání zdarma v Epic Games Store.

Red Dragon obohatil předchozí dva „ročníky“ o námořnictvo, které je hojně využívané ve všech čtyřech singleplayerových kampaních od války na korejském poloostrově přes bitvu u Vladivostoku až po útok Rusů na Japonsko.

Samotné námořní bitvy jsou sice podivné a popírají veškeré principy skutečného válčení, ale jinak je zapojení lodí do válek na pevnině výborným přídavkem. Víc se o hře Wargame: Red Dragon dočtete v naší recenzi z roku 2014 a hru si můžete přidat do knihovny až do příštího čtvrtka a jeho 17. hodiny, kdy ji vystřídá další realtimová strategie.

Tentokrát ale nepůjde o nic válečného, protože v Surviving Mars bude na denním pořádku pouze kolonizace opuštěného Marsu za pomoci budování lidských kolonií snažících se přežít na nehostinné rudé planetě. Hra Surviving Mars si od nás odnesla osmičku stejně jako Wargame: Red Dragon a obě hry zdarma rozhodně stojí za vyzkoušení.