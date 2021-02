Mass Effect Andromeda měl mít víc mimozemšťanů. Škrtalo se kvůli rozpočtu i cosplayům

8. 2. 2021 16:06 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokračování jedné z nejlepších sci-fi trilogií, Mass Effect: Andromeda, mělo spoustu problémů nad rámec memů s bizarními animacemi, které by jim většina fanoušků asi odpustila, kdyby hra měla kvalitní jádro.

Zajímavá premisa s průzkumem zcela nové galaxie a příslibem nekonečných možností zněla před vydáním moc hezky, ale ve skutečnosti šlo o pár poměrně generických planet, které obývaly pouze dvě nové rasy a jeden typ robotů řízených umělou inteligencí.

Redaktor webu The Gamer Cian Maher se rozhodl vyzpovídat několik vývojářů, kteří se na Andromedě v různém stádiu podíleli. Při počátečním plánování jeden ze scenáristů Chris Hepler prý navrhl pět nebo šest dalších mimozemských druhů. Ačkoliv ve hře nebyly použité, jsou stále majetkem firmy, a Hepler tak nemůže zveřejnit detailní informace či obrázky.

Další z designérů Dorian Kieken řekl, že se BioWare rozhodlo pokračovat s těmi z návrhů, které bylo snadné ztvárnit v reálném světě, a usnadnit tak práci cosplayerům. Což je poměrně zvláštní rozhodnutí, protože Mléčnou dráhu z původní trilogie obývá hned několik lidem velmi nepodobných ras a tehdy nikomu rozhodně nevadilo, že vytvořit kostýmy medúzovitých Hanar nebo miniaturních Volusů či Keeperů by bylo poněkud obtížné.

Jiný vývojář zase zmínil, že původní obyvatelé Andromedy jsou těm z Mléčné dráhy podobní kvůli komunikaci. „První kontakt“ s ketty, který se ve hře nakonec odehrál velmi nediplomaticky, měl tedy vypadat jinak. Ve scénáři Mass Effect: Andromeda se prý celkově hodně škrtalo, jak potvrzuje scenárista Neil Pollner, který se předtím podílel na Mass Effectu 3.

„Myslím, že Andromeda byla jedním z projektů, které nikdy nemohly dostát očekáváním fanoušků. Nejen kvůli těm nastaveným původní trilogií, ale i těmi logickými očekáváními od nové galaxie. První Mass Effect byl obří, takže tu byl nevyslovený slib, že „první Andromeda“ bude obdobě obrovská, s novými druhy, příběhem, galaxií,“ vysvětluje Pollner.

„Nakonec jsme ale měli rozpočet jen na dva nové druhy plus na Remnanty. Navíc jsme ale nemohli ani využít všechny původní druhy z Mléčné dráhy. A neměli jsme ani na to, abyste galaxii mohli prozkoumat celou. Měli jsme při psaní příliš velké a očividné externí limitace. Výsledkem byla hra, která byla menší než předtím a spoustě hráčů v ní chybělo něco, co dělalo Mass Effect Mass Effectem,“ vysvětluje Pollner.

Určitou nudnost zasazení Andromedy lze tedy přičítat nedostatku času, peněz i odůvodnění, že půjde o start nové podsérie a další nápady mohou vývojáři zakomponovat v následujících dílech, pokud bude hra úspěšná, a jednička tedy nemusí být tak velká a kreativně nabitá. Snad se z jejího neúspěchu studio zvládlo poučit a nedávno oznámené pokračování série Mass Effect dopadne o poznání lépe.