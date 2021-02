Mass Effect a romance: Kaidan neměl být bisexuál, ale Jack ano

10. 2. 2021 11:46 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Oznámení chystaného remasteru Mass Effect Legendary Edition zvýšilo zájem o tuto sci-fi RPG sérii a zvedlo také ochotu nejrůznějších lidí spojených s jejím vývojem poskytovat rozhovory do médií. Neodmyslitelnou součástí her od BioWare jsou romance, takže není divu, že otázky na milostné příběhy jsou z těch častějších. Proč mužský Shepard nemohl spát s Kaidanem v jedničce, ale ve trojce už ano, a proč Jack mluví o svých zkušenostech s ženami, ale Shepardovou vzápětí pošle do háje?

V nedávném rozhovoru pro server The Gamer se bývalý scenárista Brian Kindregan podělil o historku z vývoje Mass Effectu 2. Podle něj měla být Jack bisexuálka, ale kvůli nechvalně proslulé reportáži na Fox News, která kritizovala sexuální scény z prvního Mass Effectu, mělo BioWare strach z následných reakcí a udělalo z ní heterosexuálku.

V době vydání někteří vývojáři podobné rozhodnutí popírali – podle analytika QA Stanleyho Woo studio na reportáž Fox News při vývoji nebralo zřetel, což ale nic nemění na tom, že Jack ve hře vypráví historku o páru, který ji pozval do svého života i postele, aby nakonec byla dost konzervativní, co se Shepardů týče.

„Vývojářský tým Mass Effectu 2 byl poměrně progresivní, s otevřenou myslí, ale panovaly v něm obavy, že když zvládl být kontroverzní první Mass Effect, kde byla jedna lesbická romance s Liarou, která technicky vzato ani nebyla homosexuální, protože šlo o příslušnici rasy s jediným pohlavím, tak bychom u druhého dílu měli být trochu víc opatrní,“ vysvětlil Kindregan.

zdroj: BioWare

Naproti tomu Kaidan původně bisexuální být neměl. Fanoušci se domnívali, že jeho romance s mužem z prvního dílu byla vystřiženým obsahem, kterým BioWare nechtělo dráždit konzervativce, a to na základě dabingu nalezeného v herních souborech.

Projektový ředitel Mac Walters nicméně pro časopis Game Informer vysvětlil, že ty samy o sobě nejsou důkazem a o vystřižený obsah nejde, takže se v prvním díle romance s Kaidanem pro mužského Sheparda neobjeví ani v remasteru.

zdroj: BioWare

„Když nahráváme mužskou a ženskou variantu Sheparda, musíme ručně zakliknout každou z vět, které má to či ono pohlaví říct. Během vývoje prvního dílu šlo o jednoduché nástroje, které spoléhaly na lidský vstup. Ve scénáři najdete spoustu vět, které se neměly nadabovat, ale nikdo je nezaškrtl, takže se vytiskly, poslaly do studia, herci je namluvili, studio je poslalo nám, no a teď jsou ve hře,“ vysvětluje Walters proces, během kterého se do hry přimotalo nejen romantické homosexuální škádlení.

Na romanci mužského Sheparda s Kaidanem si tak budete muset i v remasteru počkat až do třetího dílu:„Tak, jak to bylo původně zamýšleno.“ Pokud tedy události prvních dvou dílů přežije.

Mass Effect Legendary Edition vychází 14. května 2021 pro PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X|S.