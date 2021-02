Mario Golf: Super Rush je akční golf a příběhové RPG zároveň

18. 2. 2021 11:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V noci na dnešek proběhl velice vydatný, téměř hodinový Nintendo Direct s desítkami oznámeními nových her, portů, updatů a dalších. Ze všech novinek mě osobně nejvíc zaujala nová hra Mario Golf: Super Rush. Teď si možná říkáte, co může být na golfu tak zajímavého. Zajímavé je na něm Nintendo, které zkrátka neudělá prachobyčejný simulátor, aniž by ho pořádně okořenilo.

Mario Golf: Super Rush je v jádru jen o odpalování míčků do vzdálených jamek, přičemž musíte brát ohled na vzdálenost, volbu správné hole, povětrnostní podmínky i sklon greenu. Jedná se ale o pouhý standardní mód, o němž neříkám, že je nudný – podobné arkádové golfové hry mě baví – ale v kontextu dalších dvou módů je až příliš vážný.

Ten zajímavější mód dal nové golfové hře s Mariem název. Zatímco ve standardním golfu se s až třemi kamarády lokálně či online střídáte v odpalech, ve Speed Golfu se vše děje v reálném čase. Všichni provedou svůj první odpal současně a pak se rozeběhnou po hřišti ke svému míčku jako splašení. Po cestě přitom sbírají mince a životy, jelikož si při sprintu mohou škodit.

Vypadá to trochu jako Mario Kart, když se snažíte vystrčit soupeře, a získat tak drahocenné vteřiny. Ale ani po dosažení míčku nemáte vyhráno, protože i ten vám mohou ostatní hráči například odfouknout pryč. Bude to asi pěkně ztřeštěná mela s těžce vydobytým vítězstvím.

Ale Speed Golf pořád není tím nejambicióznějším módem Mario Golf: Super Rush. Tím je totiž příběhové dobrodružství. V tomto případě nevystupujete jako jedna z ikonických postaviček, ale hrajete za svou Mii postavu.

S tou se objevíte v městečku, které žije golfem. Začínáte jako úplná nula, ale postupně se probojujete na vrchol zdejší ligy. Po zápasech budete získávat zkušenosti, s jejichž pomocí si vylepšíte vlastní statistiky jako sílu, rychlost pohybu či rotaci míčku. Svou postavu navíc můžete používat v ostatních módech.

Zní to jako mix Mario Tennis Aces a Golf Story a já už jsem patřičně natěšený. Za Mario Golf: Super Rush stojí studio Camelot, které před téměř sedmi lety přineslo předchozí díl Mario Golf: World Tour pro Nintendo 3DS. Ten si od nás odnesl sedmičku (stejně jako tenis). Doufejme, že příběhový a bláznivý mód posunou celkový zážitek o něco výš, a budeme tak mít co do činění s další skvělou hrou o Mariovi. Mario Golf: Super Rush vyjde pouze na Switchi 25. června, předobjednávky už běží.