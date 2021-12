Magic: The Gathering se vrací do oblíbeného světa Kamigawa. Je ale futuristický a neonový

20. 12. 2021 17:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Slavná karetní hra Magic: The Gathering je s námi už tolik let, že se její tvůrci zákonitě musí začít opakovat. Nedávno nás vzali zpátky do Innistradu, předtím to byla zase Ravnica nebo Zendikar. A v příští edici, která s sebou přinese stovky nových kartiček, se opět vracíme na staré známé místečko – feudálním Japonskem inspirovanou Kamigawu.

Bude to ale úplně jiná Kamigawa, než jsou veteráni zvyklí. Čas totiž pokročil a ze středověké společnosti se stala futuristická říše neonu, vynálezů a vysokých mrakodrapů. Magie ovšem ze světa nezmizela, a tak se nad hlavami samurajů, kteří jako kdyby vypadli z Cyberpunku 2077, prohánějí mocní draci.

zdroj: Wizards of the Coast

Ačkoliv edice Kamigawa: Neon Dynasty vychází až v únoru, tvůrci se už stihli pochlubit s některými kartami: Například je tady nový sférochodec Kaitó Šizuki, jehož specialitou je to, že se po příchodu na bojiště schová, aby ho nikdo do příštího kola nemohl zničit. Což je přesně něco, co byste od plíživého zabijáka čekali.

Konkrétních kartiček zatím moc odhaleno nebylo (postupně budou přibývat do oficiální galerie), ale aspoň už si můžeme prohlédnout krásné nové landy inspirované japonským dřevotiskem. Na všechny se mrkněte na stránkách Wizards of the Coast, ale abyste viděli ukázku, vypadají asi takhle:

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Tvůrci budou postupně představovat nové karty, mechaniky a příběhové pozadí, ale kdyby se vám chtělo už teď nasosat co nejvíc informací o připravované edici, můžete si pustit skoro hodinové video, v němž vystupuje sám hlavní designér Mark Rosewater a které je tím nejlepším způsobem, jak se do nové Kamigawy ponořit co nejhlouběji.

Pokud vás nějaká preview nezajímají a chcete prostě hrát, vyčkejte do 10. února, kdy se Kamigawa: Neon Dynasty zpřístupní v digitální verzi, ve hrách Magic Online a Magic: The Gathering Arena. Kamenné obchody začnou kartičky prodávat o den později v rámci prereleasu, celkové spuštění prodejů je naplánováno na 18. února. Následující víkend proběhnou v obchodech všude po světě oficiální draftovací turnaje.