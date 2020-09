Další krásný trailer na Magic: The Gathering vás zavede na Zendikar

2. 9. 2020 13:38 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Magic: The Gathering si v poslední době vypěstoval překvapivý, ale chvályhodný zvyk propagovat nové karetní edice propracovanými animovanými trailery. A to trailery, které bývají velice povedené, jak dokazuje jedno z mých nejoblíbenějších herních videí minulého roku, filmeček k War of the Spark.

No a vida! S další edicí Zendikar Rising, která vtrhne do Magic: The Gathering Arena 17. září a ve skutečném světě se začne prodávat 25., tu máme další přírůstek. Tentokrát bez coveru Linkin Parku, ale zato s Nahiri, proslulou sférochodkyní, která se specializuje na ovládání kamene. Příští čtyři minuty byste určitě mohli strávit i horšími aktivitami než sledováním, jak dopadne její výprava za tajemným šutrem.

zdroj: Wizards of the Coast

Záporáka s pochopitelnými motivy bychom pro tuto edici měli vyřešeného, co myslíte?

Hlavní otázkou ovšem samozřejmě zůstává, jaké s sebou edice přinese nové kartičky, a to zatím ještě nevíme. Tušíme už ovšem, kolem jakých klíčových mechanik se budou točit.

A ta první, kterou ilustruje níže přiložené video, je zároveň ta nejzásadnější. Oboustranné karty, jejichž přední strana je příšera či kouzlo – a ta zadní je land. Takže si můžete vybrat, zda na stůl vyložíte zdroj many, nebo něco, co bude mít efekt na bojišti.

zdroj: Wizards of the Coast

Zní to jako elegantní způsob, jak zmírnit jeden z největších problémů Magicu jako takového – přílišnou náhodnost toho, zda si vytáhnete land, nebo něco jiného. Může se stát, že prohrajete zápas s plnou rukou zemí, nebo vám naopak deset kol nepřijde ani jedna. Uvidíme, jestli se v Zendikaru četnost výskytu těchto nesmírně frustrujících momentů sníží.

A máme tu ještě jednu kreativní novinku – mechaniku Party. Ta vás odmění, pokud na bojišti zvládnete současně mít válečníka, klerika, mága a zloděje, nebo aspoň některé z nich. Hezké pomrknutí na klišovité družiny z Dungeons & Dragons.

Následují klasiky. Vrací se Kicker, který vám umožní zaplatit víc než základní cenu kouzla, abyste ho vylepšili. A vrací se Landfall, schopnost spuštěná pokaždé, když vyložíte land. Vítejte zpátky, přátelé!

To by byly základní informace k nové edici. Než se 17. září objeví v Areně, ještě vás rozhodně budeme informovat, buď formou článku, nebo bleskovky, o dalších novinkách – například zveřejnění nových karet.