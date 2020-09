Mafia: Definitive Edition přestavuje sběratelské předměty

3. 9. 2020 10:03 | Novinky | autor: Pavel Makal

Minulý týden se do značné míry točil kolem chystaného remaku první Mafie. Přinesli jsme vám řadu informací, jež pramení z našich vlastních dojmů z hratelné preview verze, a podívat se můžete i na náš GamesPlay. A protože se hra povážlivě blíží a do Lost Heaven se budeme moci vrátit už koncem měsíce, začínají autoři z Hangar 13 přikládat pod kotel a rozhazovat další detaily o tom, co nás v restaurované legendě čeká.

Tentokrát se více dozvídáme o sběratelských předmětech, které budou rozesety po celém městě. Už v preview jsme mohli na pár kousků natrefit, ve finální verzi jich ale má být mnohem víc. Mezi ty opravdu zajímavé patří cigaretové kartičky (možná si je pamatujete třeba z Red Dead Redemption II), jež budou opatřeny podobiznami známých postav celé série, a vy se tak budete moci dozvědět, co důležití představitelé podsvětí prováděli ještě předtím, než jste se s nimi mohli setkat. Patří mezi ně třeba Leo Galante z druhého dílu, ale také Sammy Robinson, tedy Lincolnův opatrovník a mentor z Mafia III.

Dalším druhem sběratelských předmětů budou časopisy, bohužel se ale tentokrát nemůžeme těšit na staré známé obálky Playboyů, protože ve třicátých letech tenhle časopis ještě nefrčel. Namísto toho dostaneme k dispozici slušnou plejádu rozličných rodokapsů, tedy brakových románů do kapsy.

Patřit mezi ně budou detektivní příběhy ze sérií Black Mask nebo Dime Detective, sci-fi dobrodružství Super Science nebo horory Terror Tales. Specifickým typem jsou potom časopisy Gangsters Monthly, jejichž obálky nám ukáží stylizované výjevy z pamětihodných momentů série Mafia.

Mafia: Definitive Edition vychází 25. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One. K dostání bude jak samostatně, tak jako součást Mafia Trilogy s remasterem druhého dílu a přibalenou trojkou.