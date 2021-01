Lucasfilm Games se vrací. Zaštítí všechny budoucí hry ze Star Wars

12. 1. 2021 13:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pod hlavičkou univerza Star Wars v historii vyšla velká spousta skvělých her, v poslední dekádě se ale značka spíše trápí. Z exkluzivní dohody mezi Disney a vydavatelstvím EA vzešly za osm let jen čtyři hry, z nichž snad jen v případě akční adventury Star Wars Jedi: Fallen Order se dá hovořit o opravdovém úspěchu.

Dvojice multiplayerových Battlefrontů přinesla spíše zklamání (v případě druhého dílu dokonce pořádný průšvih hned po vydání) a loňské Star Wars: Squadrons prošuměly bez větší pozornosti, jakkoli se nakonec jedná o docela kvalitní vesmírnou střílečku.

Pozitivnímu výhledu nepřidá ani celá řada zrušených projektů, mnohdy velmi nadějných. Je zkrátka zjevné, že herní zpracování Hvězdných válek by kromě slovutného jména potřebovalo také pevnou ruku a jasnou vizi. Možná právě to má dokázat staronový brand, který má veškeré budoucí hry nesoucí název Star Wars zaštiťovat.

Na oficiálním webu Star Wars došlo k přestavení oživených Lucasfilm Games, společnosti, která bude napříště sdružovat všechny herní projekty týkající se předaleké galaxie. V budoucnosti se právě na jejích sociálních sítích budeme dozvídat novinky ohledně chystaných projektů a její nové logo bude obsaženo na všech titulech, které ponesou název Star Wars.

Ve zhruba dvouminutovém videu, které oznámení doprovází, můžeme vidět záběry ze všech moderních her z univerza Star Wars, nechybí ani chystané Lego Star Wars: The Skywalker Saga, které si klade za cíl značně obměnit a revitalizovat vyčpělý koncept Lego her.

Otázkou zůstává, jaké plány má Disney do budoucnosti. Exkluzivní smlouva s EA byla uzavřena v roce 2013 s desetiletým trváním. Založení nového brandu může být prvním náznakem toho, že multimediální gigant nebude mít o prodloužení zájem a raději pod vlastní hlavičkou naváže spolupráci s množstvím různých vývojářských studií, jako to dělají například držitelé konzolových platforem.

Podstatné je i to, že pod hlavičku Lucasfilmu samozřejmě nespadají jen Star Wars, ale i celá řada jiných slavných značek. Pokud si značky Tomb Raider a Uncharted dají očekávanou pauzu, byl by na trhu rozhodně prostor pro návrat jistého profesora archeologie.