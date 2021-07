Lost Judgment ukazuje souboje a divoké minihry, vyjde v září

9. 7. 2021 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na včerejší akci State of Play se mimo jiné ukázal i Lost Judgment od společnosti Sega a kromě záběrů z hraní odhalil i termín vydání. Pokračování Judgmentu od studia Ryu Ga Gotoku, které má na svědomí také populární sérii Yakuza, vyjde celosvětově 24. září letošního roku.

Stejně jako ve tři roky starém prvním díle se v hlavní roli objeví detektiv Takajuki Jagami, který používá mnohdy velmi neortodoxní vyšetřovací metody. Zdánlivě jednoduchý případ vraždy se rychle změní ve spletitou záležitost a odhalí dlouhé prsty podsvětí i vady japonského právního systému.

Vyšetřování je ale jen jednou z mnoha herních složek - nebyli by to totiž autoři Yakuzy, kdyby do svého díla nevetknuli efektní soubojový systém a hlavně velké množství miniher. Jagami ovládá tři bojové styly kung-fu a kromě toho se také může spoléhat na svou mrštnost při zdolávání překážek či na nenápadné plížení.

Spleť vodítek hlavního hrdinu zavede i do kampusu místní střední školy, kam vstoupí v utajení jako výchovný poradce. Aby si získal důvěru studentů, může to s nimi třeba rozbalit na tanečním parketu nebo se zapojit do klubu mladých přátel robotiky. Taky si můžete zajít třeba zaboxovat nebo závodit na motorkách v ulicích města.

Hra v září vychází na současnou i minulou generaci konzolí. První díl se letos v dubnu dočkal verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S, bohužel však autoři nenabídli upgrade pro majitele té původní.