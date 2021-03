Loop Hero je jednou z prvních letošních indie pecek. A po právu

8. 3. 2021 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zapomeňte na chvíli na Valheim, protože i Loop Hero si navzdory nepříliš lákavé grafice zaslouží obrovskou pozornost. Je svěží, inovativní a po čertech zábavný. Netvrdím to jenom já, ale i tisíce dalších hráčů, kteří se zasloužili o 95 % kladných hodnocení na Steamu.

Loop Hero je hodně zajímavý mix žánrů s originálními myšlenkami. Ve svém jádru se jedná o jakousi idle hru a auto battler: Váš hrdina sám běhá po vygenerované smyčce a když v ní na někoho narazí, sám si to s ním rozdá na život a na smrt.

Nebojte, nejste zde pouhými diváky. Jako hráči máte na starosti častou výměnu zbraní a zbrojí svého splašeného rytíře, ale předně jste to vy, jakýsi bůh, kdo mu hází klacky pod nohy. Na začátku každého runu je totiž smyčka prázdná, jen občas se objeví koule slizu, která vás na životě neohrožuje.

Vy nepřátele umisťujete sami, protože z každého poraženého může padnout nový kousek vybavení (s trochou štěstí lepší než ten, jímž jste zrovna oháknutí), ale také kartička. A karty představují prvky prostředí, jimiž zpestřujete každou další smyčku.

Sami si tak určujete, kde váš hrdina narazí na pavouky, zda se k nim přidají i krysovlci či upíři, a jestli všechny bude ohrožovat vražedná liána. Sami si nastavujete obtížnost každého dalšího kola, a zvyšujete tak riziko, ale i potenciální odměnu. Karty navíc nevytváří jen nepřátele, ale mají myriádu dalších funkcí. Louky a hory vás každý den vyléčí, z pokladnice padají materiály navíc, lucerny omezují počet nepřátel na přilehlých polích, vesnice vám zadávají questy a tak dále.

Kdykoliv se můžete dobrovolně odebrat ze smyčky, ale čím dál budete od jejího začátku a konce představovaného vaším táborem, tím méně si toho s sebou odnesete. Chcete proto skončit ideálně po doběhnutí kolečka ve chvíli, kdy o dalším zopakování smyčky pochybujete.

Mimo toto dobrodružství využíváte nastřádané materiály k rozšiřování vlastního kempu. Zřídíte kuchyň, a zvýšíte si tak léčení, odemknete alchymistu, kováře a tak podobně.

Hře Loop Hero nechybí ani příběh odehrávající se po konci světa v temnotě, kde všichni přeživší okamžitě na všechno zapomínají. Ono celé to postupné rozšiřování smyčky a „kreslení“ její krajiny má reprezentovat rozpomínání hlavního hrdiny, který si jako jediný ze všech lidí na světě dokáže své vzpomínky uchovat.

No, stojí to prostě za to. Hru už teď najdete v nejrůznějších digitálních obchodech za přívětivých 15 eur (12 díky launchové slevě).