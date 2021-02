Výborně hodnocený roguelite Curse of the Dead Gods láká do svých tenat

17. 2. 2021 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Akční roguelite Curse of the Dead Gods brzy přejde na plnou verzi po zhruba jednom roce v předběžném přístupu. Za svůj pobyt v early accessu si hra od mnoha hráčů vysloužila velice kladné hodnocení, a my ostatní tak nemusíme příliš dlouho rozmýšlet, zda se do hry pustit, nebo ne. Pokud vás baví hry typu Hades nebo třeba Dead Cells, pak byste neměli odcházet zklamaní.

V Curse of the Dead Gods sice čelíte slušnému zástupu tuhých nepřátel jako snad v každé roguelite hře, ale možná stejnou měrou jsou zde zastoupené i pasti. Na každém kroku vás ohrožují smrtící bodce, střílny s detekcí pohybu, oblaka jedovatého kouře, hladové plameny a mnoho dalších vychytávek, které si pro vás připravili dávní architekti zdejšího chrámového komplexu.

S každou smrtí se stáváte silnějšími díky odemykání nových schopnosti a nemyslete si, že hra má v názvu prokletí jen tak pro nic za nic. Čas od času budete stát před rozhodnutím, zda mrtvým bohům darovat trochu svojí krve výměnou za posílení, ale zároveň tím přijmete dvousečný postih. Dvousečný proto, že své utrpení můžete snadno přenést na nepřátele.

Když budete například prokletí tím, že se ve vaší blízkosti spouštějí všechny pasti nehledě na jejich obvyklé spouštěče, můžete toho využít a vlákat do nich nepřátele. V každém případě se pro vás průchod hrou s každým dalším prokletím mění a musíte se přizpůsobit novým podmínkám, chcete-li v tomto nehostinném prostředí přežít.

Více vám o hře prozradí dnešní video výše, které na ploše pěti minut rozebírá jednotlivé mechanismy a poskytuje názorné příklady. Curse of the Dead Gods vyjde již 23. února na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi. Stále máte čas pořídit si hru na počítači v jejím předběžném přístupu, a ušetřit tak oproti plánované plné ceně.