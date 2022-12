Listopad na Xzone ovládl God of War Ragnarök a PlayStation 5

2. 12. 2022 8:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Tak už i obchod Xzone začal zveřejňovat své žebříčky nejprodávanějších her a dalšího sortimentu. Začíná zrovna uplynulým listopadem, kde výsledky popravdě nejsou zas tak překvapivé, neboť první místo si pro sebe logicky uzmul Kratos a jeho očekávaný a oceňovaný God of War Ragnarök.

„Ihned po spuštění předobjednávek God of War Ragnarök bylo jasné, že se nám tady rýsuje nejprodávanější hra roku. A to se nám v den vydání potvrdilo. God of War u nás ovládl nejen listopadový žebříček, ale už teď víme, že takřka jistě i celý rok,“ napsal spolumajitel Xzone Martin Schovanec v tiskové zprávě.

V listopadu potvrdil svoji dlouhodobou oblibu i Farming Simulator, jehož aktuální verze se dostala hned na druhé místo žebříčku nejprodávanějších her. Vítěznou trojici pak uzavírá FIFA 23.

Za zmínku stojí i čtvrté místo patřící Pokémonům. Ti jsou sice už roky celosvětovým fenoménem, ale zrovna v našich končinách jejich obliba nedosahuje takových výšin jako jinde. Letošní Violet + Scarlet je navíc plné technických problémů a různých diskutabilních kvalit, ale i přes to všechno se populární zvířátka probojovala na 4. místo.

Co se hardwaru týče, na Xzone se v listopadu nejvíc prodával PlayStation 5 s mechanikou, na druhém místě je PlayStation 5 bez mechaniky a trojici uzavírá Xbox Series X.

Xzone taky už pěknou řádku let není čistě herní obchod, ale víc a víc se zaměřuje na merchandise. Prodejům upomínkových předmětů pak v uplynulém měsíci vévodil artbook ke Kingdom Come: Deliverance. „Kingdom Come byl náš první vydaný artbook, a tak nás neuvěřitelně těší neutuchající zájem. Díky tomu jsme mohli připravit dotisk, kde jsou odladěny drobné chybičky, které nám napoprvé utekly,“ říká v tiskové zprávě editor knihy Josef Netrh.

Na kompletní žebříčky a vůbec celou tiskovku se můžete podívat tady.