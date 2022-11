God of War Ragnarök prodal za první týden přes pět milionů kusů. Je to rekord

24. 11. 2022 14:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

God of War Ragnarök vtrhl do celkem ospalé letošní podzimní herní sezóny se silou mrazivého severáku a sklidil bouřlivě pozitivní přijetí od kritiky i hráčů. Studio Santa Monica může slavit, protože se Ragnarök bude často skloňovat v souvislosti s vyhlašováním těch nejlepších her letošního roku, zároveň si ale může gratulovat i k rekordnímu prodejnímu úspěchu.

Společnost Sony totiž oznámila, že hra stihla v prvním týdnu prodat více než 5 milionů kusů, což z ní zároveň činí nejrychleji prodávanou exkluzivitu v historii platformy PlayStation. Předchůdce z roku 2018 za stejné období prodal o celé dva miliony kusů méně.

Až dosud titul nejrychleji prodávané PlayStation exkluzivity držel nepřekvapivě hit The Last of Us: Part II z roku 2020, ten ale za první týden prodal „pouhé“ čtyři miliony.

Thank you to all the PlayStation fans who made God of War Ragnarok the fastest selling PlayStation Studios game ever, and congratulations to everyone @SonySantaMonica on this amazing achievement #GodofWarRagnarok pic.twitter.com/M3y7Uz2GCz — Hermen Hulst (@hermenhulst) November 23, 2022

Informaci na sociálních sítích zveřejnil šéf PlayStation Studios. Ke gratulacím se samozřejmě přidali vývojáři z ostatních týmů, ale třeba i herci, kteří propůjčili své hlasy a podobu postavám ze severské ságy God of War, například Danielle Bissutti alias Freya.

Ragnarök vyšel kromě PlayStationu 5 i na minulé generaci konzolí od Sony.

zdroj: vlastní video redakce