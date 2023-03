Likvidace robotů v Atomic Heart bude zjevně pokračovat dalším dílem

14. 3. 2023 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

O ruském vývozním artiklu v podobě střílečky Atomic Heart se v poslední době rozhodně dost mluví. Ať už to je kvůli tomu, že se ve skutečnosti jedná o zábavný a kvalitní titul (viz recenze), anebo kvůli tomu, že tvůrci do hry zakomponovali rasistický vtip, případně by do ní chtěli přidat roboty od Tesly. Nicméně fakt, že se jedná o veskrze pozitivně přijímanou hru, přirozeně vyvolává otázku, jestli se někdy dočkáme druhého dílu. A vypadá to, že ano.

Nebo to alespoň tvrdí Alexej Makarenko ve svém nedávném videu (děkujeme Twisted Voxel). Ten vývojářům ze studia Mundfish položil tři otázky, kdy jedna se týkala právě případného pokračování. Makarenko samozřejmě očekával, že se mu dostane klasické vyhýbavé odpovědi, která bude mít ve výsledku zcela nulovou výpovědní hodnotu. Nakonec byl ale velice překvapen. Tvůrci totiž měli přímo potvrdit, že už probíhá aktivní plánování pro vývoj dvojky.

Avšak ještě předtím, než se tvorba druhého dílu rozjede na plné obrátky, se studio bude důkladně starat o jedničku. Vývojáři momentálně pracují na dodatečném obsahu v podobě DLC, ale samozřejmě také na různých aktualizacích, které ze hry udělají co možná nejlepší zážitek. Atomic Heart sice nevyšlo ve špatném stavu, ale k dokonalosti rozhodně nějaký kus chybí.

Ostatně jedna z takových aktualizací dorazila zrovna před víkendem, kdy opravila řadu chyb. Také přidala posuvník pro zorné pole, což je zrovna u akce z pohledu první osoby docela klíčová možnost nastavení. V neposlední řadě také zlepšila podporu pro širokoúhlé obrazovky.

Každopádně, Makarenko kromě informací o potenciálním pokračování od svých zdrojů zjistil, že prodeje hry už úspěšně pokryly vynaložené finance, které šly na reklamu a licence. Nejedná se o žádnou oficiální informaci, ale jeho zdroje jsou prý velmi spolehlivé.

zdroj: vlastní video redakce

Je tedy jasné, že Mundfish se svým vybudovaným světem ani zdaleka nekončí a v budoucnu se do něj ještě vrátíme. Ať už to bude skrze slíbené DLC, nebo zmíněný druhý díl. Faktem ale je, že proniknout do něj aktuálně můžete na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S a Xboxu One.