Tvůrci Atomic Heart chtějí do hry DLC s roboty od Tesly

„Ruský BioShock“ stále budí pozornost. Nedávno se autoři omlouvali například za rasistický vtip, před rokem zase odmítli odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu. Teď si sovětpunku všiml technokrat a majitel Twitteru Elon Musk.

@elonmusk , I am the founder of Atomic Heart. Thanks!! Let’s work together to integrate Tesla bots in the next DLC!!