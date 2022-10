Lies of P zaberou mezi 30 a 60 hodinami. Vývojáři chtějí mít ze značky sérii

24. 10. 2022 12:14 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jedním z nejpříjemnějších zážitků letošního Gamescomu byla zhruba hodinová návštěva nenápadného stánku jihokorejského studia NEOWIZ, kde jsem si mohl bez větších cirátů a úvodních proslovů zahrát hned dvě části jejich chystaného akčního RPG Lies of P.

To je často (naprosto nesmyslně) označováno jako nástupce Bloodborne, kterého jsme nikdy nedostali. Lies of P s Bloodborne samozřejmě spojuje základní herní design a fakt, že ve hře zřejmě neuvidíme moc slunečního svitu, estetika je ale někde úplně jinde a místo gotického hororu se můžete těšit na ztvárnění Belle Époque, tedy přelomu 19. a 20. století.

Spojení se brání i šéf vývoje Čoi Dži-Won, který se o chystané hře rozpovídal v rozhovoru pro magazín Prankster101. Doplňuje, že viktoriánská éra je v žánru soulslike docela obvyklá, jeho tým chce tedy přijít s něčím novým. Pokud by snad měl říct, který titul od FromSoftware jej skutečně inspiruje, jmenuje letošní megahit Elden Ring. Ne snad z hlediska estetiky, ale spíše co do herních mechanismů.

Pokud vás zajímá, kolik času budete v roli Pinocchia ve městě Krat trávit, má pro vás Dži-Won dvojznačnou odpověď. V případě lineárního postupu by vám mělo stačit zhruba 30 hodin, pokud ale budete prozkoumávat všechna zákoutí a hledat skrytá tajemství, herní doba se zdvojnásobí.

Tým, který aktuálně na hře pracuje, čítá 100 členů, vývoj běží dva roky a finální výsledek bychom měli dostat někdy v příštím létě. Dži-Won sám má patnáctileté zkušenosti z herního vývoje a naposledy řídil tvorbu soubojového systému pro MMORPG Lost Ark.

Z rozhovoru je zároveň jasně patrné, že vývojáři mají velké množství materiálu, který by mohli využít nejen pro budoucí DLC, ale i další díly potenciální série. Záleží samozřejmě na tom, jak Lies of P uspěje. Z toho, co jsme zatím viděli, jsou karty rozdány velmi dobře.