Dojmy z Gamescomu: Od nádherných Lies of P jsem se nemohl odtrhnout

29. 8. 2022 18:30 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Jihokororejská společnost Neowiz vám pravděpodobně až donedávna nic moc neříkala, na svém kontě ostatně nemá nic, co by v našich končinách budilo jakýkoli ohlas. Možná i proto byla nabídka možnosti vyzkoušet si její zbrusu novou hru na Gamescomu prezentována s takovou pokorou a velkorysostí. A to navzdory faktu, že Lies of P už při svém loňském odhalení zaujalo leckoho, mě nevyjímaje.

Mail od Neowizu obsahoval nesmělé sdělení, že se hrou míří do Kolína nad Rýnem a zájemci o vyzkoušení nemají váhat a klidně si rezervovat hned dva půlhodinové sloty naráz, aby si hratelnost mohli vychutnat do sytosti. To jsem samozřejmě okamžitě udělal a zpětně se ukázalo, jak mazaný krok to ode mě byl.

Neowiz zřejmě nečekali žádnou velkou pompu, a tak stánek v novinářské části výstavy čítal pouhé čtyři počítače. Jak se ale věhlas hry podpořený ukázkou na Opening Night Live začal šířit, začaly se prodlužovat i čekací fronty. Situace se dostala do fáze, kdy mě moc milá hosteska nesměle požádala, zda bych svůj hodinový úsek nemohl zkrátit, protože zájemců je nad očekávání mnoho. A ačkoli jsem normálně extrémně vstřícný, do její nevěřícné tváře jsem vmetl jediné slovo: Ne!

Nelze se odtrhnout

Závěr minulého odstavce jsem si pro dramatický efekt maličko přibarvil, má odpověď byla o něco delší, byť skutečně zamítavá, faktem ale je, že jsem po zmíněné prosbě hrál ještě dalších 20 minut a od Lies of P se mi odcházelo těžko. Bez větší nadsázky se totiž z tohohle projektu stala má hra výstavy, což jsem také drobné Korejce na odchodu nadšeně sdělil. Asi by jí udělalo větší radost, kdybych vypadl o něco dříve, ale to bych se pak s vámi nemohl podělit o tolik načerpaných dojmů!

Pokud jste viděli alespoň jeden trailer, musí vám být nad slunce jasné, že Lies of P je soulslike RPG jako řemen. Všechny standardní žánrové mechanismy tu jsou, náročnými souboji s různorodými typy nepřátel počínaje a ostudným posmrtným putováním pro ztracené zkušenosti konče. V rámci hratelné ukázky jsem dostal k dispozici dvě úrovně, které jako tradičně obsahují různé zkratky, tajná zákoutí a mazaně poschovávané protivníky. A ti se jen třesou, aby vám zarazili masivní svícen nebo jinou zhůvěřilost do hlavy.

Jestliže jste někdy absolvovali libovolný soulsborne titul od FromSoftware, případně některou z konkurenčních napodobenin, budou pro vás první krůčky snadné jako vklouznutí do dobře vyšlapaných bačkůrek. Ukázka nabídla předpřipravené buildy, které ukázaly cestu síly či obratnosti. Máchání obřím ozubeným kolem vyžaduje přirozeně úplně jinou taktiku než svižný kord. Hlavní hrdina, slavný umělý chlapec Pinocchio, má ale kromě hlavní zbraně ještě sekundární druhou ruku, na kterou může nasadit množství různých nástavců. Díky nim lze například na nepřátele metat plameny nebo elektřinu, případně si je třeba přitahovat blízko k sobě.

Rychleji, prosím

Soubojový systém je už v této fázi vývoje zábavný, přesto bych mu přidal ještě ždibíček rychlosti a svižnosti, ani s kordem totiž hlavní hrdina není tak mrštný jako lovci z Bloodborne a na malinko pomalejší tempo jsem si musel chvilku zvykat. Jakmile jsem jej ale dostal do ruky, dostavil se starý známý návykový pocit, který dokáže i trapnou smrt přetavit v okamžitou touhu zkusit to ihned znovu a tentokrát konečně uspět.

zdroj: Round8

Vyjma lehkých a těžkých úderů, parírování a backstabů bude hra oplývat i speciálními útoky, jejich aktivace pro mě ale během horečnatého a časově omezeného hraní byla problematická. Dost možná tedy proto, že jsem nevěnoval dostatečnou pozornost tutoriálům a snažil se z poskytnutého virtuálního hřiště vymačkat co nejvíc. Navíc mají herní texty zatím až roztomile krkolomný anglický překlad, do vydání ale zřejmě zrovna tohle ještě projde několikanásobnou úpravou.

Jednou z největších deviz hry je atmosféra a také technické zpracování. Autoři se inspirují v Pinocchiově příběhu, ovšem ne v tom, který nám kdysi naservíroval Disney, nýbrž v tom mnohem temnějším od Carla Collodiho. Příběh nás vezme do města Krat, ze kterého lidské bytosti už prakticky úplně vymizely a v jeho ulicích se potulují jen splašení automatoni, kombinace loutek a mechanických robotů.

Ačkoli jsem v celé řadě médií četl slova o tom, jak mají novináři z estetiky hry pocit jasného odkazu na Bloodborne, musím se přiznat, že příliš netuším, z čeho tento dojem plyne (a to jsem prokletý Yharnam prošel křížem krážem sedmkrát). Krat není gotickou noční můrou, vývojáři čerpají z období Belle Époque, tedy z přelomu 19. a 20. století. Mnohem víc než Bloodborne mi atmosféra kdysi krásného, bohatého a průmyslově i technicky vyspělého města připomínala BioShock.

Nejhezčí hra Gamescomu?

Krásnou stylizaci doplňuje neméně výtečné technické zpracování. Lies of P je jednou z her, jejichž trailery nelžou a to, co vývojáři prezentují v reklamních materiálech, je následně skutečně tím, co najdete i na své domácí obrazovce.

Hra běží na Unreal Enginu čtvrté generace a minimálně mnou hraná PC verze vypadá nesmírně detailně. Jednotliví mechaničtí nepřátelé jsou skvostně groteskní, jejich neumělé pohyby dávají hře hororový nádech a město, jehož zašlou krásu pod nánosem krve a oleje můžete obdivovat, přímo láká k objevování. Až mě při psaní těchto řádků bolí u srdce, že si na finální výsledek ještě nějaký čas počkáme.

Kromě akce má hra poskytnout také bohatý (a nelineární) příběh, ve které budou hrát zásadní roli lži, které jsou s Pinocchiem nerozlučně spojeny. Na tento mechanismus jsem ovšem v rámci ukázky nenarazil, a tak se zatím můžeme jen dohadovat o tom, co vývojáři vymyslí.

Pro jihokorejské studio nezvyklý námět je údajně dán třemi důvody. Vývojáři jednak chtěli adaptovat populární příběh, aby jako neznámé studio rovnou získali potřebné publikum. Neméně důležitý je pro ně fakt, že Pinocchio se v Collodiho příběhu podívá na řadu rozličných míst, a tak nás i hra může provést rozdílnými prostředími. No a v neposlední řadě je důležité to, že původní kniha je velmi temná a dospělá, což se pro tento žánr samozřejmě velice hodí.

V tuto chvíli bohužel nevíme, kdy Lies of P dorazí, míří ovšem na PC a současnou generaci konzolí. Pokud jste aspoň trochu soulsborne pozitivní, tuhle hru byste měli velmi bedlivě sledovat.