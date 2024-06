Lidový jižanský příběh ožívá v prvních záběrech z hraní stylovky South of Midnight

10. 6. 2024 13:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Compulsion Games včera na Xbox Games Showcase představili první záběry z hraní své připravované akční adventury South of Midnight. Trailer, který se odehrává zhruba ve třetině příběhu, odhaluje stylový americký jih protknutý magickým realismem, kde se potulují folklórní bytosti, a celé to vypadá opravdu působivě.

Ve hře se ujmete role mladé Hazel, která po ztrátě matky během hurikánu objeví své speciální magické schopnosti. Hazel se v doprovodu upovídaného sumce vydává na cestu po stopách své matky, bojuje s mýtickými bytostmi a napravuje škody způsobené bouří.

Hazel se také umí ohánět svými magickými schopnostmi, od manipulace s předměty a nepřáteli až po rozplétání duchů známých jako Haints. Souboje kladou důraz na jiná řešení než zabíjení, protože se Hazel snaží spíše léčit a obnovovat než ničit. Každý region ve hře, inspirovaný reálnými lokacemi, bude mít svůj vlastní jedinečný biom a vlastní mýtická stvoření.

Krásný výtvarný styl South of Midnight kombinuje maketové návrhy se stop-motion animací, což vytváří poměrně unikátní stylový vizuál. South of Midnight vypadá jednoduše nádherně a zdá se, že by se mohl i solidně hrát. Jak to celé dopadne, uvidíme někdy v průběhu příštího roku, kdy hra vyjde na PC a Xbox Series X/S.