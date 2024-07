Liara, strejda Aaron, nebo Leon Kennedy – Dragon Age: The Veilguard představuje své dabéry

23. 7. 2024 13:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Dabérský casting se u her často neprobírá moc do detailu - a přitom je to škoda. Tuplem u her od BioWare, kde se množství vašich společníků vždy stává zárukou pořádné porce dialogů, monologů, výkřiků… Navíc, i z videoherních dabérů se hodně rychle mohou stát celebrity, podívejte se třeba na Baldur’s Gate III a Amelii Tyler, která získala věhlas díky roli vypravěčky, nebo na Neila Newbona v roli Astariona.

BioWare nyní představilo dabéry, které uslyšíte v Dragon Age: The Veilguard a vy tak můžete s předstihem předstírat, jak jste dané herce znali dávno předtím, než se stali slavnými. Snad.

V roli hlavního hrdiny a vašeho herního alter ega Rooka se objeví hned kvarteto dabérů, mužský a ženský hlas pro severoamerický styl dabingu, a to samé s britským akcentem. Což není nic nového, čtveřici dabérů měli i Inkvizitoři v Dragon Age: Inquisition. Zde se v hlavní roli objeví Alex Jordan, hodně zkušený dabér, kterého jste určitě už někdy slyšeli a mezi jeho výraznější role patří třeba Mr. Hands ze Cyberpunku 2077: Phantom Liberty a zvuky sexu z Baldur’s Gate III (ne, neděláme si legraci).

zdroj: BioWare

Dále je tu Bryony Corrigan (Blaze Savora z Baldur’s Gate III nebo Virtue Device z Dobrých znamení), Erika Ishii (Valkyrie z Apex Legends, Hermes ze Stray Gods) a Jeff Berg, který zabodoval hlavně jako pilot, gambler a prolhanec Clyde Blackburn v kampani Battlefieldu 1.

Jako trpasličí zvěd Harding se vrací Ali Hillis, která je kromě zmíněné sympatické postavy z Inquisition hlavně známá díky roli Liary T’Soni z Mass Effectu.

Ike Amadi se objeví v roli Davrina, odvážného a charismatického Šedého strážce, který je proslulý především jako lovec monster. Amadi je charakteristický svým hlubokým hlasem, který jste mohli slyšet v Mass Effectu 3 (Javik), Mortal Kombatu 11 (Shao Kahn) a nebo ve Spider-Manovi 2 coby strýčka Aarona.

Jee Young Han se objeví jako Bellara, romantická elfka, která je posedlá odkrýváním starobylých tajemství. Han naopak nemá s herním dabingem moc zkušeností, v její kariéře nejvíce vyčnívá role Marion Kang v nové verzi Perryho Masona.

Podobně je na tom Jessica Clark, hlas Neve, cynické soukromé detektivky v Tevinteru a členky rebelského spolku Shadow Dragons. Clark zaujala v True Blood jako Lilith, ale od té doby se objevuje spíše sporadicky.

zdroj: BioWare

Jin Maley je hlas Taash, qunari specializující se na boj s draky. Maley má na kontě třeba několik epizod Picarda (Esmar).

Nick Boraine prošel celou řadou seriálů jako Pod černou vlajkou (Peter Ashe), For All Mankind (Lars Hagstrom). Ve hrách namluvil třeba Thaddea z Immortals of Aveum. V Dragon Age bude mluvit ústy necromancera Emmricha, který má i vlastního kostlivého asistenta, kterého namluvil populární Matthew Mercer (Leon S. Kennedy z Resident Evilu, Goro Madžima z Yakuzy a milion dalších rolí).

Poslední představenou postavou je Lucanis, zabiják a člen zločinecké skupiny House of Crows. Namluví ho Zach Mendez, který nepatří mezi nejzkušenější dabéry, ale naposledy jste ho slyšeli jako Haxxe v Horizon: Forbidden West.

Dragon Age: The Veilguard vychází někdy na podzim letošního roku na PC, PS5 a Xbox Series X/S.