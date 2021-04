Letošní WRC 10 rozšíří aktuální sezónu o historické závodění

13. 4. 2021 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Kylotonn pokračuje v každoročním nášupu v podobě nového dílu závodní série WRC. Letošní ročník s pořadovým číslem 10 dorazí ani ne za půl roku a nevypadá to, že by se letos plánovala nějaká revoluce. Už devátý díl byl až příliš podobný předchozí osmičce a desítka na tom zřejmě nebude jinak.

zdroj: Nacon

WRC 10 bude nepřekvapivě kopírovat skutečnou závodní sezónu roku 2021, což znamená účast stejných stájí, vozidel a jezdců. Novinkou pro tuto závodní sérii budou čtyři rallye – estonská, chorvatská, belgická a španělská.

Přestože 50. výročí celé soutěže World Rally Championship nastane až v roce 2023, v Kylotonnu začnou s oslavami již letos (možná kvůli informacím v závěru článku). Těšte se proto na historický mód, v němž absolvujete slavné rallye v Německu, Argentině, Sanremu či Akropolis za volantem dvou desítek legendárních veteránů.

Jinak se první informace zmiňují jen o „vylepšení už tak jedné z nejlepších kariér v rámci závodních her“, kde budete mít možnost vytvořit si vlastní grafický design auta. Jistá vylepšení dozná i fyzikální engine v oblasti aerodynamiky, turba a brždění a celá hra by měla také lépe znít. Mně to sice zní víc jako update než jako nová hra za plnou cenu, ale tak už to s každoročními sériemi bohužel bývá.

WRC 10 vyjde 2. září na PC, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One a Series X|S a později také na Switchi. Půjde navíc o předposlední hru série od studia Kylotonn a vydavatelství Nacon. Po WRC 11 totiž přejdou práva na značku do studia Codemasters, které by do série mohlo vnést čerstvý vítr.

Byly byste radši, aby WRC a DiRT Rally od roku 2023 nadále existovaly vedle sebe, nebo aby se propojily? Jízdní model DiRT Rally s licencí oficiální soutěže by s trochou štěstí mohla být ultimátní simulací rallye. Ať už jsou plány jakékoliv, snad se máme na co těšit.