WRC 9 – recenze příliš stejných závodů

7. 9. 2020 18:00 | Recenze | autor: Ondřej Švára

Nejen dobří holubi, ale i docela dobré herní série se vracejí, některé s takovou pravidelností, že bychom podle nich mohli obracet kalendář. Jako třeba rallyová arkáda WRC, která v devátém díle přichází znovu na konci léta, ale bohužel jen kosmeticky upravena. Tvůrci ze studia Kylotonn si splnili produkční povinnost a podstatné inovace si (doufejme) schovávají pro budoucnost.

Jelikož se novinka až příliš podobá předchozímu vydání, pozornost na sebe strhávají změny, o kterých by byla za příznivějších okolností řeč až na okraj. Jde o tři nové soutěžní lokace, mírně vylepšenou grafiku, režim klubového ježdění a pár téměř nepostřehnutelných změn v kariérním módu a ovládání.

Zpátky na safari

Do světového poháru se po dlouhých osmnácti letech vrátila exotická Safari rally z Keni. Díky oficiální licenci to hra reflektuje, stejně jako návrat japonské a novozélandské rally. Ba co víc, vzhledem ke koronavirové krizi, která výrazně ovlivnila i motorsport, se nám, hráčům, naskytla unikátní příležitost prověřit staronové tratě místo opravdových závodníků.

Jelikož všechny tři navrátivší se podniky byly ze skutečného závodního programu kvůli koronaviru vyškrtnuty, odbývají si svoji obnovenou premiéru na herních obrazovkách. Ottu Tänakovi a spol. můžu vzkázat, že Keňa je jako dělaná pro sebevrahy, Auckland pro milovníky volných pádů a v Nagoji neotluče plechy snad jen řidičský pánbůh.

V Keni se jezdí extrémně rychle po okrově zbarvených prašných cestách s dlouhými rovinkami a táhlými, mírně zakroucenými zatáčkami. Okraje cest jsou nicméně velmi hrbolaté, samý kámen nebo vyvýšenina, a tak i drobné vyjetí mimo ideální stopu znamená riskovat fatální sérii kotrmelců, po které může celá rally smutně skončit (máte-li aktivováno realistické poškození vozu). Toužíte v Keni zvítězit? Zamkněte pud sebezáchovy do šuplíku a hodně štěstí!

Rally Nový Zéland je pravým opakem afrického dobrodružství. Tratě se u protinožců vinou převážně po skalnatém pobřeží a nutí k točivému stylu jízdy při nižších rychlostech. Takřka v každé zatáčce ale hrozí pád do hluboké propasti, takže piloti, pozor na přetažené drifty. A raději se nekochejte výhledy.

Japonsko vybízí k technické jízdě v podhorském prostředí na úzkých, pokroucených asfaltkách o šířce cyklostezky, lemovaných svodidly a kamennými zídkami. Tyto „Dolomity po asijsku“ de facto nahrazují korsickou rally s podobnou charakteristikou, která naopak z programu šampionátu vypadla.

Spolu s Korsikou zmizela ze skutečného kalendáře i ze hry také katalánská a australská rally. Kylotonn zkrátka nepřekročil rámec svěřené licence a staré tratě jen vyměnil za nové. Nezůstaly ve hře ani jako bonus mimo rámec světového poháru. V tomto ohledu oficiální pravidla hru spíše omezují.

Zaostřeno na detaily

Veškeré další změny odhalí WRC 9 až po bližším zkoumání. Například vylepšenou grafiku, obohacenou o další polygony okolní přírody a zrovna tak kvalitnější nasvětlování. Efekty světla a stínu jsou již natolik realistické, až jsou skoro na obtíž. Věnec buřtů za sklopené stínítko při jízdě proti slunci!

Když pomineme tato drobná vylepšení, tvůrci se v aktuálním díle věnovali spíše optimalizaci uživatelského rozhraní a sociálním funkcím. Vzešel z toho mimo jiné soutěžní mód připomínající klubové ježdění. Pozvěte do týmu online kamarády, poskládejte vlastní šampionát z libovolně vybraných podniků a pokud možno se bavte!

Smůla, že si šampionát podle vlastních preferencí nelze nakonfigurovat i v singleplayeru. Skladba závodů v individuální sezoně (mimo kariéru) je vždy podle záhadného klíče propojena s vybraným továrním týmem, takže za škodovku se jedou poněkud jiné destinace než třeba s Fordem, ale tím veškerá variabilita končí.

zdroj: Nacon

Nabídka dalších herních příležitostí se nemění. Bavit se můžete v e-sport lize, běžném multiplayeru nebo při arkádových výzvách a samozřejmě v hlavní kariéře, která v posledních dílech hry bobtná o nové funkce.

V kariérním módu dostanete příležitost dovést k triumfu celou závodní stáj v dvojroli jezdce a manažera. Z kanceláře přerozdělujete finance, vybíráte personál, sestavujete tréninkový kalendář, staráte se o technický vývoj auta a bojujete s morálkou týmu, pokud se nedaří. Na trati ale vždy záleží jen a jen na vás.

Nemá smysl dopodrobna popisovat všechny možnosti hlavní kampaně, neboť bych jen opakoval text loňské recenze. Do aktuální podoby přibylo jen několik nových skillů z technologického stromu, trénink se zpestřil o zápis maximálního zrychlení a dalších parametrů. Menu zase o nápovědu (malou motopedii) a praktickou ikonu pro přímý vstup do nastavení podvozku. To je vše.

Racionální strava

Kdyby nám WRC 9 přistála na talíři, najedli bychom se jen do polosyta. Na herním obsahu Kylotonn sice tentokrát nešetřil tolik jako vloni, do sbírky například přibylo několik historických vozů, hodnotnější materiál se ale ve hře znovu objeví až ve stahovatelných balíčcích, včetně třeba legendární Toyoty Corolly 1999 Didiho Auriola nebo super-speciálky v Barceloně.

Dostupný zatím není ani slibovaný kooperativní režim, při kterém se vybraný spoluhráč stává kopilotem a provede jezdce tratí namísto počítače. Funkce, která by mohla výrazně přiblížit herní zážitky realitě, se ve hře objeví až koncem roku v podobě dalšího přídavku a navíc asi stále půjde jenom o experiment, který prozkoumá zájem publika. Ostrého nasazení se novinka nejspíš dočká až ve WRC 10.

Nováčci, neváhejte

V současné podobě je hra skvělou příležitostí pro všechny, kteří se s licencovanou herní rally setkávají poprvé anebo se k ní vracejí po dlouhé odmlce. Skrze autenticky zpracované vozy, soupisky a závodní destinace okusí pravou soutěžáckou atmosféru a v manažerském módu s RPG prvky se zábavně postarají o celou závodní stáj.

Dlouhodobým příznivcům ale devátý díl série WRC příliš mnoho zajímavých novinek nepřinesl, je na něm vidět, že jeho nejvyšší prioritou bylo dodržet tradiční termín vydání. Odnesl to mimo jiné i fyzikální model jízdy, obohacený o v podstatě neznatelná vylepšení. Nezbývá než věřit, že si Kylotonn schovává trumfy pro plnohodnotný next-gen titul v příštím roce.