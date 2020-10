Letošní festival Gamer Pie proběhne pouze online

6. 10. 2020 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V poslední říjnový den jsme se podle původního plánu měli všichni sejít v Brně na čtvrtém ročníku herního festivalu Gamer Pie, ale vzhledem k panujícím opatřením se to nestane. Gamer Pie – Level 4 se odsouvá na neurčito a nahradí ho Gamer Pie: Online – Level 3,5. Ten proběhne 31. října živě na platformách Facebook a Twitch.

Musíte se sice rozloučit s plánovanými workshopy a dalším doprovodným programem, ale zůstávají alespoň chystané přednášky a autorská hraní v rámci Herní stezky. Z přednášek počítejte například s Ivanem Buchtou z Bohemia Interactive, který se rozpovídá na téma nelineárních zážitků v sérii Arma. Marek Mikeš se Zdeňkem Záhorou z Filozofické fakulty MU proberou japonské hry a Jaromír Möwald z Rádia Wave a CZC zase poukáže na desatero poučení pro vývojáře ze zrušených projektů.

Co se autorského hraní týče, nebude chybět Mafia: Definitive Edition v podání Jakuba Marušáka z Hangar 13, 1428: Shadows over Silesia s Petrem Kubíčkem z KUBI Games, Vigor s Petrem Kolářem z Bohemia Interactive a Ministry of Broadcast s Dušanem Čežkem z Twin Petes. Programem vás provede naše Šárka Tmějová s naším někdejším Lukášem Grygarem.

Součástí Gamer Pie: Online – Level 3,5 bude i online bazárek, jehož výtěžek poputuje do Centra Kociánka. Nebude chybět ani slosování o ceny od partnerů festivalu, kterého se zúčastní všichni, kteří se rozhodnou nežádat o vrácení peněz za zakoupené vstupenky skrze GoOut. Takovým rozhodnutím v prvé řadě podpoříte existenci samotného festivalu.

Takže letos jenom online a příští rok snad už klasicky osobně v rámci opravdového Gamer Pie – Level 4.