Letošní Call of Duty naznačuje své zasazení tajemnými teasery a novinovou přílohou

Aktualizováno: Activision potvrdil, že letošní ročník Call of Duty skutečně ponese podtitul Black Ops 6. 21. díl v pořadí bude trochu paradoxně prvním v sérii, který v názvu obsáhne vyšší číslovku než čtyřku.

A dark new chapter of the Black Ops franchise begins. Call of Duty: #BlackOps6 pic.twitter.com/db3lPR0ibI