Nové Call of Duty údajně míří do Game Passu

20. 5. 2024 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Microsoft podle The Wall Street Journal již 9. června v rámci streamu Xbox Games Showcase oznámí příchod série Call of Duty do předplatného Game Pass. Má se tak stát s letošním dílem Call of Duty: Black Ops Gulf War (nejde o oficiální název), který by se vedle běžného vydání rovnou objevil i v předplatném.

Zároveň internetem kolují zvěsti o tom, že by se spolu s tím proměnilo samotné předplatné, což by dávalo smysl. Nabízí se zdražení či jakási nová úroveň s vyšší cenovkou a širší nabídkou.

Hry ze série Call of Duty se prodávají za plnou cenu po desítkách milionech kusů a patří k těm nejvýdělečnějším vůbec, takže zpřístupnit je komukoliv za měsíční poplatek ve výši pár stovek se může jevit jako čiré bláznovství.

Nicméně Microsoft na své předplatné dost vsází a když už si za nepředstavitelnou sumu pořídil Activision Blizzard právě s Call of Duty, tak podobný krok není zas tak překvapivý. Nabízí se už jen otázka, jak moc Game Pass kvůli Call of Duty podraží a zda se v předplatném objeví i starší díly série, ale to vše se snad dozvíme již příští měsíc (pokud jsou tyto spekulace vůbec pravdivé).