Call of Duty: Warzone Mobile dorazí v březnu

1. 3. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Activision oznámil, že jeho mega populární free-to-play battle royale Call of Duty: Warzone vyjde celosvětově 21. března 2024 i na mobily. Dosud se novinka pouze testovala ve vybraných regionech. Mobilní hra bude propojená jak s Call of Duty: Modern Warfare III, tak i s „velkým“ Call of Duty: Warzone z PC a konzolí, se kterými sdílí herní postup. V praxi to znamená možnost zvyšovat úroveň zbraní, získávat zkušenosti a postupovat v rámci battle passu napříč platformami.

Většina obsahu získaného v Modern Warfare III a Warzone bude navíc přenosná i do mobilní verze, včetně skinů operátorů, blueprintů zbraní a dalších.

Hra, která má přinést autentický zážitek z Call of Duty na mobilní platformy, bude k dispozici pro iOS i Android. Její vývoj byl oficiálně oznámený už vroce 2022, na vývoji se podílela studia Beenox, Digital Legends, Shanghai a Solid State.

Oznámení přichází po roce od omezeného, řekněme „testovacího“ vydání, během něhož se vývojový tým zaměřil na ladění všemožných aspektů na základě zpětné vazby od hráčů, opravil tuny bugů a implementoval větší i menší aktualizace. Snad to tedy znamená, že se hra dostane do celosvětové distribuce příští měsíc v opravdu špičkovém a vyladěném stavu a nepůjde jen o další předběžný přístup.

I kdyby to ale dopadlo všelijak, o nedostatek zájmu se Activision, respektive teď už Microsoft, bát nemusí. Mobilní verze Call of Duty: Warzone totiž už teď eviduje přes 50 milionů předregistrací. Za tu případně po březnovém vydání obdržíte i drobné odměny.

zdroj: Activision

Hlavním tahákem je samozřejmě klasický battle royale režim Warzone až pro 120 hráčů na mapě Verdansk. Vedle něj budete mít k dispozici mód Resurgence na mapě Rebirth Island pro 48 hráčů. Kromě toho se ale můžete těšit i na klasický multiplayer na několika dalších mapách v různých módech, jako je Team Deatmatch, Kill Confirmed či Search & Destroy. Další mapy a režimy budou časem pravděpodobně přibývat.

Přístupnost a přizpůsobení ovládání naštěstí tvůrci nebudou nijak flákat, a tak si budete moct nastavit všechno možné i nemožné. Od umístění tlačítek až po velikost joysticku, spolu s rozsáhlými úpravami HUD a grafickými nastaveními. Nechybí samozřejmě ani podpora ovladačů. Další podrobnosti naleznete na oficiálním webu hry.