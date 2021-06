Letos v létě se vydáte na nechutnou cestu v prapodivném světě RPG Death Trash

14. 6. 2021 16:36 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak dlouho může trvat vývoj pixelartového RPG? V případě podivnosti Death Trash se bavíme o minimálně šesti, spíš sedmi letech, což prozrazuje naše první novinka o hře z roku 2015. Ale konečně nejsme nijak daleko od příležitosti si tuto nevšedně vypadající záležitost vyloženě zahrát.

Přestože to tak na první pohled moc nevypadá, Death Trash se po žánrové stránce hodně inspirovala v kyberpunku. Venkovní prostředí plné červeného masa a chapadlovitých monster to příliš nenaznačuje (tady zafungovala inspirace Lovecraftem), ale vnitřní prostory a technické vychytávky už kyberpunk nezapřou.

V Death Trash na vás čeká otevřený svět, respektive dílčí otevřené lokace, mezi nimiž se budete přesouvat po mapě herního světa. Jak vidno, v častých soubojích využijete zbraně na blízko i na dálku a abyste sami nepřišli k úhoně, vypomůžete si dobře načasovanými kotouly.

Vedle neobyčejného zasazení, zajímavé grafické stylizace a vytříbeného humoru, kde není neobvyklé vyzvracet obsah svého žaludku a pak ho uchovat v inventáři pro budoucí použití, můžete počítat s klasickými RPG systémy s rozdělováním bodíků do různých schopností a volením reakcí v rozhovorech.

Hra rovněž nabídne velkou svobodu v rozhodování. Z rozhovoru například můžete kdykoliv odejít a není tedy nutné se jím proklikat úplně nakonec, pokud vás absolutně nezajímá. Postavy, které potkáte, můžete zabít, a to klidně všechny do jedné. Stejně tak ale nemusíte usmrtit nikoho, což se ale asi netýká příšer, co vám prostě půjdou okamžitě po krku.

A přestože je Death Trash primárně příběhovým singleplayerem, tak pokud chcete, můžete hrou procházet spolu s kamarádem v lokální koopetaci na sdílené či rozdělené obrazovce.

Death Trash po tolika letech ve vývoji konečně vyjde 5. srpna, ale stále je v tom háček. Půjde totiž jen o předběžný přístup na Steamu, zatímco plná hra dorazí až o rok později. A tehdy by vedle počítačů měla vyjít i na konzolích minulé generace včetně Switche.