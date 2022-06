Léto zakončíte s remakem bláznivé akce Destroy All Humans! 2: Reprobed

1. 6. 2022 15:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vydavatelství THQ Nordic v roce 2020 znovuzrodilo legendárního mimozemšťana Crypta velmi povedeným remakem první hry Destroy All Humans! a u jedné předělávky nezůstane. Již za pár měsíců se Crypto vrátí v remaku druhého dílu Destroy All Humans! 2: Reprobed, který doprovází samostatně hratelný multiplayer dostupný za jistých podmínek už teď.

Destroy All Humans! 2: Reprobed vás vezme do 60. let minulého století a spojí vás s úhlavním nepřítelem – lidstvem. Jedině tak totiž dokážete ze světa sprovodit všechny členy KGB, kteří vám zničili loď, a všechny hipíky, kteří… vám prostě a jednoduše asi moc nevoní. Ano, i tentokrát to bude vtipné, fekální a nekorektní. A celou kampaň s jejími otevřenými světy si můžete dát v kooperaci s jedním kamarádem na rozdělené obrazovce.

Destroy All Humans! 2: Reprobed vyjde na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S již 30. srpna. Na všech těchto platformách již byly spuštěny předobjednávky, které vám zajistí velmi netradiční dárek – přístup do právě spuštěné multiplayerové hry Destroy All Humans! – Clone Carnage.

zdroj: THQ Nordic

Clone Carnage nabízí čtyři herní módy na šesti mapách, kde se ve zběsilých přestřelkách plných destrukce celých měst utkáte ve čtyřech hráčích online nebo ve dvou doma na jedné rozdělené obrazovce. Tento mulťák je okamžitě dostupný všem předplatitelům remaku dvojky, ale později bude prodávaný samostatně na PC, PS4, PS5, Xboxu One a Xboxu Series X/S za 13 eur.